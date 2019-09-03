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03.09.2019 10:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В озере под Смоленском погибла вся рыба

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

Региональные власти, Росприроднадзор, Росрыболовство и прокуратура привлечены к выяснению причин мора рыбы в озере Каспля под Смоленском.

На гибель водной фауны жители окрестных деревень обратили внимание 30 августа. В соцсетях они пишут, что вся рыба в озере всплыла на поверхность без видимой причины, попадаются щуки метровой длины. Признаков отравления воды: резкий запах , химическая пленка на поверхности, - отсутствуют.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В департаменте экологии Смоленской области предположили, что причиной ЧП стало понижение уровня воды в озере и августовское цветение водорослей. Согласны с коллегами и в региональном управлении Росприроднадзора - согласно проведенным замерам, ядовитых веществ в воде не обнаружено, но содержание кислорода в ней минимально.

Представители Росрыболовства объехали берега Каспли и не нашли следов сброса чего-либо отравляющего: мусора или стоков. Пока главная версия - природный фактор: падение уровня воды в озере более чем на метр из-за засушливого августа и снижение уровня кислорода в воде, - сообщили в администрации региона.

Создана межведомственная комиссия, она обследует озеро более тщательно - в том числе проверит версию о сбросе воды из Каспли рыбхозом через незаконно построенную плотину. К расследованию мора рыбы подключилась и прокуратура.

Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область РГ-Видео
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