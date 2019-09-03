В парке "Патриот" появится центр "Юнармии"

В ближайшие дни в парке "Патриот" будет заложен первый камень будущего военно-патриотического центра молодежного движения "Юнармия". Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, планируется, что в перспективе такие центры появятся по всей стране.

По словам главы военного ведомства, которые приводит ТАСС, проект строительства первого центра реализуется совместно с правительствами Москвы и Московской области при поддержке президента РФ Владимира Путина. Сергей Шойгу также поручил начальнику Главного военно- политического управления Минобороны РФ генерал-полковнику Андрею Картаполову провести совещание по этому проекту с участием глав регионов - для создания сети таких центров по всей стране.

Закладка камня в фундамент первого военно-патриотического центра "Юнармии" пройдет 10 сентября.