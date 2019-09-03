В России создаются Международные математические центры мирового уровня

Новости

Новый Nissan Juke: платформа от Captur, движок от Micra 20:31
В Дахау почтят память красноармейцев, расстрелянных там в концлагере 75 лет назад 20:30
В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка 20:11
Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест 20:08
В Ленобласти мужчина убил бизнесмена, не оплатившего работу 19:40
Владимир Путин прибыл во Владивосток 19:37
Первый памятник Николаю Лаверову открыли на его малой родине в Поморье 19:28
Назначены судьи на матч Шотландия - Россия 19:24
В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий 19:01
Правительство передало Лукашенко проект программы по интеграции с Россией 18:40
Северная Корея призвала Японию компенсировать военные преступления 18:36
На ремонт пензенских дорог выделили 6,5 миллиарда рублей 18:30
Сборная Бразилии сенсационно обыграла греков на ЧМ-2019 18:29
Мигранты все чаще приплывают на Ибицу 18:20
Почтовики РФ и Монголии запустят железнодорожное грузовое сообщение 18:07
Пилоты упавшего Су-25УБ катапультировались на высоте 600 метров 18:06
Минск: КПП на границе с Украиной закрыты лишь для преступников 18:03
Спасатели установили местонахождение пилотов упавшего Су-25УБ 17:50
В ночь с 7 на 8 сентября метро и МЦК в Москве будут работать без перерыва 17:42
В Пензенской области на льготную ипотеку направят 100 миллионов рублей 17:40
Ученые раскрыли тайны гибели Ярославля в 1238 году 17:37
В Госдуме ждут объяснений от посла США 17:33
В Нальчике рабочий погиб из-за обвала грунта 17:27
Путин поручил установить нормативы минимального оклада медиков 17:26
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
03.09.2019 19:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Считать до победы

В России создаются Международные математические центры мирового уровня
Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(7954)
Совет по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой определил четыре такие структуры. Среди них и совместный проект Новосибирского государственного университета и Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН. О специфике этого центра корреспонденту "РГ" рассказал инициатор его создания, главный научный сотрудник Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН Евгений Вдовин.
Математика объединяет все науки, ведь они говорят на ее языке. Фото: Gorodenkoff / iStockphoto Математика объединяет все науки, ведь они говорят на ее языке. Фото: Gorodenkoff / iStockphoto
Математика объединяет все науки, ведь они говорят на ее языке. Фото: Gorodenkoff / iStockphoto

Прямо скажем, объединение двух столь сильных коллективов - дело необычное. Какова цель созданного тандема?

Евгений Вдовин: Главная задача проекта - развитие новых научных направлений. Сейчас в мире в приоритете обработка больших данных, оптимизация алгоритмов, распознавание образов и так далее. Именно это сейчас определяет развитие экономики и уровень научно-технического прогресса.

На развитие математических центров мирового уровня до 2024 года будет выделено более 3,7 миллиарда рублей

Но схема работы наших институтов, увы, весьма неповоротлива и консервативна, мы по-прежнему планируем от достигнутого. Эту проблему и призван решить математический центр. Ведь 90 процентов преподавателей математического факультета вуза - сотрудники нашего института. Так что создаваемый центр - не просто консорциум, это единая научно-образовательная структура. Только совместно мы добьемся результата.

У нас создается экспертный совет из ведущих ученых института и университета, которые будут проводить мониторинг, оценивать, выявлять перспективные направления, где стоит "копать". После этого будем приглашать в Академгородок ведущих мировых ученых по данной тематике, чтобы они вовлекали нашу научную молодежь в исследования высокого уровня.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
В Арктике создадут научно-образовательный центр

Уже есть кандидаты и темы для исследований?

Евгений Вдовин: Да. Например, есть заявка по геометрическим аспектам математической физики или интеллектуальные системы обработки больших данных, машинное обучение. Есть заявка по анализу вычислительной сложности алгоритмов. И уже достигнуты предварительные договоренности о приезде в Новосибирск лидеров мировой науки по данной тематике. Причем мы рассчитываем, что новые результаты будут перекрещиваться с уже имеющимися, хорошо разработанными направлениями наших сибирских научных школ. Думаю, получим синергетический эффект. Вот на это, но не только, мы и планируем тратить выделяемые средства.

А с кем будут работать приглашенные светила, есть у нас для этого кадры?

Евгений Вдовин: В Институте математики около ста молодых научных сотрудников, есть они в НГУ и в других институтах Академгородка математического профиля. С чего мы начали работу над организацией центра? Собрали научную молодежь и обсудили перспективные темы - научную часть заявки писали именно они.

Насколько студенты готовы к такому повороту?

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России появится научный центр мирового уровня "Сверхзвук"

Евгений Вдовин: Я ведь и профессор НГУ, ежегодно мы набираем на мехмат - 200 с лишним человек, и всегда найдется 10-20 из них, кто готов всецело посвятить себя математической науке, у них, что называется, "горят глаза". Чтобы привести подготовку этих ребят в соответствие с задачами, стоящими перед матцентром, с этого года мы открыли спецгруппу, где будут преподавать наши лучшие молодые ученые. При корректировке учебной программы мы использовали лучший мировой опыт, в том числе лучшие практики университетов Оксфорда и Кембриджа.

Какой результат вы планируете, ведь речь идет о работах мирового уровня?

Евгений Вдовин: Цель поставлена именно так. Конечно, нельзя формально запланировать научный прорыв, но можно создать для этого условия. Возьмите меня, я состоявшийся ученый, мог бы спокойно заниматься тем же, чем раньше. Но здесь я вижу перспективу и надеюсь на успех. А иначе не стал бы ввязываться.

Справка "РГ"

Совет по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня назвал четыре структуры, которые будут сформированы в рамках нацпроекта "Наука":

Математический центр мирового уровня МИАН, представленный Математическим институтом им. В.А. Стеклова (Москва);

Фото: РИА Новости.
Губернаторы представили пилотные проекты научно-образовательных центров

Санкт-Петербургский Международный математический институт им. Леонарда Эйлера, представленный Санкт-Петербургским государственным университетом и Санкт-Петербургским отделением Математического института им. В.А. Стеклова;

Московский центр фундаментальной и прикладной математики, в составе которого МГУ, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша и Институт вычислительной математики им. Г.И. Марчука;

Математический центр в Академгородке, в составе Новосибирского национального исследовательского государственного университета и Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на развитие этих центров должно быть выделено до 2024 года более 3,7 миллиарда рублей. Целевые показатели деятельности математического центра должны обеспечивать достижение результатов нацпроекта "Наука". Среди показателей, по которым оценивается работа центров, в частности, будут количество российских и зарубежных ведущих ученых, доля иностранных исследователей, доля исследователей в возрасте до 39 лет, численность российских и иностранных ученых, опубликовавших статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science Core Collection, численность аспирантов, в том числе иностранных аспирантов.

Общество Наука Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
СК снял обвинения с пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
В Анталье погибла несовершеннолетняя россиянка
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к 5 годам тюрьмы за экстремизм
Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для депутатов