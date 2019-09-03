В России создаются Международные математические центры мирового уровня

Совет по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой определил четыре такие структуры. Среди них и совместный проект Новосибирского государственного университета и Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН. О специфике этого центра корреспонденту "РГ" рассказал инициатор его создания, главный научный сотрудник Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН Евгений Вдовин.

Математика объединяет все науки, ведь они говорят на ее языке. Фото: Gorodenkoff / iStockphoto

Прямо скажем, объединение двух столь сильных коллективов - дело необычное. Какова цель созданного тандема?

Евгений Вдовин: Главная задача проекта - развитие новых научных направлений. Сейчас в мире в приоритете обработка больших данных, оптимизация алгоритмов, распознавание образов и так далее. Именно это сейчас определяет развитие экономики и уровень научно-технического прогресса.

На развитие математических центров мирового уровня до 2024 года будет выделено более 3,7 миллиарда рублей

Но схема работы наших институтов, увы, весьма неповоротлива и консервативна, мы по-прежнему планируем от достигнутого. Эту проблему и призван решить математический центр. Ведь 90 процентов преподавателей математического факультета вуза - сотрудники нашего института. Так что создаваемый центр - не просто консорциум, это единая научно-образовательная структура. Только совместно мы добьемся результата.

У нас создается экспертный совет из ведущих ученых института и университета, которые будут проводить мониторинг, оценивать, выявлять перспективные направления, где стоит "копать". После этого будем приглашать в Академгородок ведущих мировых ученых по данной тематике, чтобы они вовлекали нашу научную молодежь в исследования высокого уровня.

Уже есть кандидаты и темы для исследований?

Евгений Вдовин: Да. Например, есть заявка по геометрическим аспектам математической физики или интеллектуальные системы обработки больших данных, машинное обучение. Есть заявка по анализу вычислительной сложности алгоритмов. И уже достигнуты предварительные договоренности о приезде в Новосибирск лидеров мировой науки по данной тематике. Причем мы рассчитываем, что новые результаты будут перекрещиваться с уже имеющимися, хорошо разработанными направлениями наших сибирских научных школ. Думаю, получим синергетический эффект. Вот на это, но не только, мы и планируем тратить выделяемые средства.

А с кем будут работать приглашенные светила, есть у нас для этого кадры?

Евгений Вдовин: В Институте математики около ста молодых научных сотрудников, есть они в НГУ и в других институтах Академгородка математического профиля. С чего мы начали работу над организацией центра? Собрали научную молодежь и обсудили перспективные темы - научную часть заявки писали именно они.

Насколько студенты готовы к такому повороту?

Евгений Вдовин: Я ведь и профессор НГУ, ежегодно мы набираем на мехмат - 200 с лишним человек, и всегда найдется 10-20 из них, кто готов всецело посвятить себя математической науке, у них, что называется, "горят глаза". Чтобы привести подготовку этих ребят в соответствие с задачами, стоящими перед матцентром, с этого года мы открыли спецгруппу, где будут преподавать наши лучшие молодые ученые. При корректировке учебной программы мы использовали лучший мировой опыт, в том числе лучшие практики университетов Оксфорда и Кембриджа.

Какой результат вы планируете, ведь речь идет о работах мирового уровня?

Евгений Вдовин: Цель поставлена именно так. Конечно, нельзя формально запланировать научный прорыв, но можно создать для этого условия. Возьмите меня, я состоявшийся ученый, мог бы спокойно заниматься тем же, чем раньше. Но здесь я вижу перспективу и надеюсь на успех. А иначе не стал бы ввязываться.

Справка "РГ"

Совет по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня назвал четыре структуры, которые будут сформированы в рамках нацпроекта "Наука":

Математический центр мирового уровня МИАН, представленный Математическим институтом им. В.А. Стеклова (Москва);

Санкт-Петербургский Международный математический институт им. Леонарда Эйлера, представленный Санкт-Петербургским государственным университетом и Санкт-Петербургским отделением Математического института им. В.А. Стеклова;

Московский центр фундаментальной и прикладной математики, в составе которого МГУ, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша и Институт вычислительной математики им. Г.И. Марчука;

Математический центр в Академгородке, в составе Новосибирского национального исследовательского государственного университета и Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на развитие этих центров должно быть выделено до 2024 года более 3,7 миллиарда рублей. Целевые показатели деятельности математического центра должны обеспечивать достижение результатов нацпроекта "Наука". Среди показателей, по которым оценивается работа центров, в частности, будут количество российских и зарубежных ведущих ученых, доля иностранных исследователей, доля исследователей в возрасте до 39 лет, численность российских и иностранных ученых, опубликовавших статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science Core Collection, численность аспирантов, в том числе иностранных аспирантов.