В спальном районе Костромы обнаружили артиллерийский арсенал

В Костроме во время строительных работ обнаружили арсенал артиллерийских снарядов. По факту подозрительной находки назначена проверка.

ЧП на улице Московской в Костроме произошло 2 сентября. Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, при проведении земляных работ ковш экскаватора поднял предметы, внешне похожие на боеприпасы. Строители немедленно остановили работы и позвонили в полицию. На место приехали оперативники МВД и группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии. Чтобы избежать несчастных случаев, они оцепили территорию.

- В ходе осмотра взрывотехники ОМОН идентифицировали находку как артиллерийские снаряды 122 мм, 90 мм и 60 мм общим количеством 14 штук, а также десять 30 мм гильз, - сообщили в Росгвардии.

Когда специалисты изучили находки, выяснилось, что все обнаруженные снаряды оказались без взрывателей и взрывчатых веществ, поэтому угрозы для окружающих не представляют.

Сейчас полиция выясняет, как боеприпасы оказались в спальном районе Костромы.

Силовики напомнили, что при обнаружении любых предметов, похожих на снаряды, к ним нельзя прикасаться из-за угрозы взрыва. Необходимо обращаться за помощью в правоохранительные органы.