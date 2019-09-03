В Воронеже закрыли "липовый" медцентр

Полиция задержала трех женщин, которые выманили у воронежцев более 26 миллионов рублей за ненужные лечебные процедуры. Предпринимательницы работали под вывеской медицинского центра без лицензии и ставили пациентам ложные диагнозы.

Как сообщили в управлении МВД по Воронежской области, женщины арендовали в Воронеже помещение, где предлагали людям пройти бесплатное обследование. Клиентов убеждали в том, что у них якобы имеются опасные заболевания и что лечиться нужно срочно. Доверчивые граждане оплачивали дорогостоящие процедуры, оформив на себя кредиты.

- Таким образом сообщницами извлечен доход на сумму, превышающую 26,5 миллиона рублей. Главным следственным управлением ГУ МВД по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 и частью 2 статьи 171 УК РФ, - добавили в полиции.

Подозреваемых в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности в сфере оказания медуслуг задержали при участии местного подразделения Росгвардии. Две женщины заключены под домашний арест, третья дала подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В "медицинском" центре изъято оборудование, клиентская база и документы, имеющие значение для расследования.