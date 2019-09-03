В столице Черноземья завершили сбор комментариев горожан к проекту маршрутной сети, которую намерены внедрять с 2020 года. Замечания можно было оставить в официальном паблике мэрии в соцсети "ВКонтакте". В обсуждении - около двух тысяч реплик, главным образом негативных. Разработчики предложили сделать акцент на транспорте большой вместимости, обеспечить им "забытые" микрорайоны и пресечь гонки водителей. Но воронежцы увидели другое: от ста маршрутов останется 69 и половина серьезно изменится, что грозит усложнить людям их повседневную логистику.

Чем плохо было?

Проект организации транспортного обслуживания для Воронежа создали специалисты из ФАУ "РосдорНИИ". Они определили загруженность улично-дорожной сети в течение дня (в будни и в выходные), а также подсчитали потоки пассажиров на всех нынешних маршрутах. Для этого задействовали студентов-волонтеров, которые зимой дежурили на остановках и на глаз определяли количество людей на входе и выходе из автобусов. Эту методику воронежцы восприняли скептически. Однако в дополнение к "живым" наблюдениям "РосдорНИИ" запросил обезличенные данные о перемещении граждан у сотовых операторов.

Кроме того, было проведено анкетирование, в котором приняло участие шесть тысяч человек из разных районов города. Листы раздавали в школы, но родители учеников, по данным управления транспорта, неохотно их заполняли. Скачать анкету можно было и онлайн, информацию об этом распространяли через СМИ.

Репрезентативность выборки у наблюдателей вызывает сомнения, тем не менее приведем некоторые результаты. Пользуется общественным транспортом чуть больше половины опрошенных. Из них 73 процента ездят без пересадок, 44 процента - стоя в сильно наполненном салоне. Две трети ждут своего транспорта пять-десять минут.

Мэрия передала разработчику несколько сотен жалоб на общественный транспорт. Воронежцев огорчает, в частности, отсутствие маршруток по вечерам (в некоторые микрорайоны не уехать уже после 21 часа), манера водителей пропускать остановки, если салон уже наполнен или если нужно обогнать автобус-конкурент. Не нравится горожанам, и когда маршрутчики, наоборот, едут по свободной дороге нарочито медленно, чтобы вписаться в стандартный график.

После анализа данных стало понятно, где общественный транспорт работает недостаточно эффективно, а где его количество избыточно.

Сегодня в Воронеже 96 автобусных маршрутов и четыре троллейбусных. Некоторые, правда, номинальны. Троллейбусы - самый вместительный вид общественного транспорта в городе - принимают на себя лишь два процента пассажиропотока. Почти 90 процентов маршрутов дублируют друг друга на различных отрезках пути. Особенно много совпадений, естественно, на ключевых магистралях (Московский проспект, улица Кольцовская, проспект Революции, Ленинский проспект). В "РосдорНИИ" отметили, что в половине случаев схемы движения совпадают более чем на 75 процентов. Не дублируются вообще только пять маршрутов.

Ситуация, с одной стороны, удобна пассажирам: можно гарантированно добраться в нужную точку - не одним автобусом, так другим. Однако дублирование приводит к конкуренции и опасным гонкам водителей - особенно когда похожие маршруты обслуживаются разными перевозчиками.

Хотят как лучше

Согласно проекту комплексной схемы, в неизменном виде сохраняется 35 маршрутов (то есть треть), 33 меняют трассу движения, 29 - ликвидируют. При этом вводится семь новых, в том числе - два троллейбусных. Электротранспорт планируют запустить в гущу Северного микрорайона, откуда люди массово ездят на работу в сторону центра города.

За счет подбора оптимальных интервалов движения должно чуть снизиться количество вынужденных пересадок.

Предложено активнее использовать вместительные автобусы (например, направить их по улице 9 Января и в растущий микрорайон Шилово). Некоторые маршруты направят в кварталы, куда сейчас общественный транспорт не ходит (улицы Ипподромная и Софьи Перовской, микрорайон "Озерки"), либо перенесут с основных магистралей на параллельные улицы. Выручка при этом, несомненно, упадет. Для компенсации маршруты планируют выставлять на конкурс блоками, объединяя выгодные и "социальные" направления.

Маршруты планируют выставлять на конкурс блоками, объединяя выгодные и "социальные" направления

Разработчики советуют властям Воронежа радикально поменять нумерацию маршрутов, убрав повторы цифр и литеры, которые часто путают людей. Например, маршруты 37 и 37а примерно посередине, от площади Ленина, расходятся в противоположных направлениях. Постоянные пассажиры, конечно, знают, чем отличаются автобусы 9ка и 9кш, 52 и 52ав, 113 кт и 113 кш. Но невнимательность и с ними может сыграть злую шутку.

Пока в открытом доступе есть только та часть проекта, которая касается перестройки маршрутной сети. В ближайшем будущем должны обнародовать и другие предложения, например, об организации выделенных полос для общественного транспорта. Такой эксперимент в центре Воронежа уже проводили, и он провалился.

В начале сентября проект комплексной схемы пройдет экспертное обсуждение, затем состоятся общественные слушания. В 2020 году маршруты поэтапно разыграют на торгах, прописав в контрактах более высокие требования к качеству и безопасности перевозок. Как подчеркивают в мэрии, компани и будут отвечать за несоблюдение графиков движения, в том числе в вечернее и ночное время. Если местные предприятия не смогут выйти на торги на новых условиях, это сделают федералы, надеются чиновники.

Перемены страшат

У воронежцев настрой не столь оптимистический. Критики просчитали привычные пути из дома на работу и обратно и пришли к выводу, что удобнее не станет.

"Изучив новую схему в районе СХИ, я пришла к выводу, что практически на всех наших старых маршрутах нужно будет ездить с пересадками. Схему разрабатывали москвичи, им не понять нас, у них есть единые билеты на транспорт и много льгот".

"Было удобно добираться из центра в "Град" прямым маршрутом № 64. Теперь же предлагают объехать весь Северный район, и только потом направляться в "Град". Учитывая вечерние пробки, дорога до конечной будет занимать 2-2,5 часа?!".

Один из пользователей умудрился насчитать 20 локаций, выпавших из поля зрения разработчиков транспортной схемы (в их числе аэропорт и особая экономическая зона "Центр"). Возмущение выказали жители окраинных микрорайонов, сравнительно недавно ставших частью Воронежа. Больше всего волнуются в Масловке. За поселком расположено единственное в городе открытое кладбище и несколько садоводческих товариществ, где семьи с детьми проживают круглый год. Автобусы "до города" здесь штурмуют с боем, и утешительных нововведений в проекте люди не усмотрели.

Изменение ряда привычных маршрутов не нравится воронежцам прежде всего тем, что по каждодневным делам не удастся ездить так же быстро, как они привыкли. Где-то автобус будет петлять по третьестепенным улицам, где-то - делать крюк с объездом крупного района. Маршрут № 125, бывший одним из лучших в городе и по уровню подвижного состава, и по частоте рейсов, в новой схеме теряет весьма прибыльный отрезок и львиную долю постоянных пассажиров. Альтернативный маршрут гораздо длиннее.

"Проблему скорости" усугубляет и то, что на магистральных маршрутах предполагается использовать автобусы большой вместимости. Эксперты, в том числе местные, считают это неизбежным. Но горожане хотят взаимоисключающих (на данный момент) вещей - быстрой езды и безопасности.

Согласно новой схеме, троллейбусы и большие автобусы в часы пик должны ходить с интервалом в три-пять минут. Воронежцы, ежедневно стоящие в пробках на Плехановской или Московском проспекте, замечают, что за три минуты водитель порой успевает лишь припарковаться у остановки, высадить старых пассажиров и впустить новых. Чтобы более верно представить себе идею разработчиков, нужно мысленно очистить дорогу от тех маршруток, которые обречены на исчезновения.

Прямая речь

Вадим Кстенин, мэр Воронежа:

- Реформы сложнее и ответственнее, чем реформа общественного транспорта, в нашем городе невозможно представить. Новая схема предусматривает сокращение общего количества автобусных маршрутов без ущерба для разветвленности сети. Ни одна улица, по которой сейчас ходит транспорт, не остается без него. Я ставлю перед сотрудниками управления транспорта задачу проанализировать все конструктивные предложения воронежцев. Локальные коррективы возможны.