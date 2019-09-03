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03.09.2019 20:11
Проект: В регионах

Тонкий вкус

Чтобы по-настоящему узнать эти края, их надо попробовать
Текст: Инесса Доценко
Российская газета - Спецвыпуск № 196(7954)
В прошлом году Дальний Восток посетили 6,9 миллиона туристов - на восемь процентов больше, чем в 2018-м. Среди них почти миллион - иностранцев.
Гостей сахалинского фестиваля "Остров-Рыба" угощают гигантским бутербродом с икрой. Фото: Инесса Доценко Гостей сахалинского фестиваля "Остров-Рыба" угощают гигантским бутербродом с икрой. Фото: Инесса Доценко
Гостей сахалинского фестиваля "Остров-Рыба" угощают гигантским бутербродом с икрой. Фото: Инесса Доценко

Округ привлекает гостей прекрасной природой, экзотикой, экстремальными развлечениями, историко-культурными достопримечательностями. А в последние несколько лет здесь сделали ставку на еще один вид туризма - гастрономический.

В Южно-Сахалинске в эти дни проходит ежегодный гастрофестиваль "Остров-Рыба". В его рамках рестораны, кафе и супермаркеты областного центра провели марафон "Дары морей". В течение месяца они предлагали гурманам специальные блюда. Основа одинакова для всех: кальмар, лосось и камбала. Из простых ингредиентов надо было приготовить непростое угощение. И, кстати, недорогое: цена блюд не превышала 350 рублей. Вот какое меню получилось в итоге: "рубленый лосось с дипом из белой фасоли и базиликом", "тортеллини с лососем, сливками и зеленым горошком", "медальоны из лосося с картофельным пюре, с брокколи и соусом мансини", "морское трио на морковно-имбирном пюре", "камбала гриль с дуэтом бурого и белого риса и лимонной ноткой", "лингвини с кальмаром в соусе песто". Такому разнообразию и изысканности позавидует не один гурман.

Фото: iStock
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Закончится фестиваль в середине сентября большим праздником с развлекательной программой, рыбным рынком, фудкортом, дегустациями, награждением победителей конкурсов и участников мероприятий. Ежегодная фишка - угощение для горожан, гигантский бутерброд с икрой, на который в прошлом году ушло 35 килограммов деликатеса.

Когда пять лет назад в первый раз проводили "Остров-Рыбу", в проект верили единицы. Казалось, ну кто поедет в такую даль - на Сахалин - ради вкусной еды? С тех пор скептикам пришлось изменить мнение. Фестиваль стал визитной карточкой островной области, ее брендом. Кстати, он проводится в одно время с другими интересными мероприятиями - международными кинофестивалем "Край света" и образовательным форумом. Так что туристов в это время хоть отбавляй.

Подобные гастрономические праздники, пусть и гораздо меньшего масштаба, входят в Сахалинской области в обычай. Недавно на Итурупе отметили День палтуса. Он проводится в Курильском районе всего во второй раз, но тоже стал туристической фишкой. В прошлом году на Дне палтуса побывала семья с тремя детьми из Венгрии. В этот раз собралось несколько десятков туристов из разных уголков России.

Недавно на Итурупе отметили День палтуса, который проводится всего во второй раз, но уже стал туристической фишкой

- Сахалин и Курилы - невероятно красивое место, и мы хотим, чтобы чудесами природы, морепродуктами могли наслаждаться как можно больше жителей островной области, других регионов России и стран, - отмечает глава региона Валерий Лимаренко. - Один из приоритетов в работе областных властей - развитие туристической инфраструктуры. Идет расширение турбазы "Горный воздух", строится бальнеологический комплекс, создаются экотропы. И, конечно, есть чем похвастать в плане гастрономического туризма.

Есть чем похвастать и Приморскому краю. Перечень здешних "вкусных" мероприятий внушает уважение: фестивали наваги, тайги, гребешка, краба, корюшки... Но один из самых интересных - праздник мидий. В мае он собирает тысячи владивостокцев и гостей города. За десять дней гурманы съедают до трех тонн свежайшего и вкуснейшего моллюска. В этом году 24 ресторана-участника готовили фестивальные блюда по единой цене - полкило мидий в створках за 300 рублей. Как и в Южно-Сахалинске, в дни гастрофеста проходят и другие мероприятия - Vladivostok Boat Show и Тихоокеанский туристский форум.

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А хотите совсем-совсем экзотики? Скажем, строганины из чира и оленины по-томпонски? Или вам больше нравится уха "Тойон" и нельма в конверте? Пробовали пирожковую тарелку "Махтал", вафли с куорчэх и шербет из таежных ягод? Тогда в конце ноября стоит отправиться в Якутск, где гостей согреет гастрономический праздник "Вкус Якутии", проходящий в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии". Фестиваль - обладатель Гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма".

- Нам есть что показать и предложить гостям. Этот фестиваль нужен для развития нашего предпринимательского сообщества и города в целом, - говорит глава города Сардана Авксентьева.

- Проведение такого фестиваля - это четкое выстраивание архитектуры приезда в Якутию туристов. Они должны понимать, что тут прекрасная еда, - поддерживает ее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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