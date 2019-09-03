Дальний Восток и Китай связали мостами по земле и по воздуху

Одна из задач Национального проекта "Международная кооперация и экспорт" поставлена так: "Устранение логистических ограничений при экспорте товаров с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, а также строительство (модернизация) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации".

В полной мере отвечает этой задаче строительство трансграничных переходов через реку Амур, которые свяжут Еврейскую автономную и Амурскую области с провинцией Хэйлунцзян. Возводили мосты с двух берегов: российские и китайские строители тянули пролеты навстречу друг другу и в этом году уже состыковали их.

20 марта в Еврейской автономии специалисты группы компаний "СК Мост" установили в проектное положение и закрепили последний пролет железнодорожного перехода Нижнеленинское - Тунцзян. Событие знаменательное, ведь такой мост между РФ и КНР проложен впервые. Стоимость строительства российской части - девять миллиардов рублей, его финансировали Фонд развития Дальнего Востока и Российский фонд прямых инвестиций. Общая длина сооружения, которое Россия и Китай, компании "СК Мост" и China Investment Corporation (CIC) совместными усилиями строили в течение нескольких лет, - 2209 метров.

- Работы шли круглосуточно, каждая смена длилась 11 часов. 480 человек месяц трудились, а затем месяц отдыхали, их сменяли другие 480. Практически все - из средней полосы России: нужного количества специалистов на Дальнем Востоке просто нет, - рассказал "РГ" заместитель управляющего директора "СК Мост" Алексей Петров.

Далее по плану - монтаж плит мостового полотна, укладка железнодорожных путей и устройство инженерных систем.

"Изюминка" моста - в его "двухколейной конструкции". Он рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожным путям различной ширины: 1520 миллиметров для российского подвижного состава и 1435 - для китайского.

- С вводом моста в эксплуатацию удастся решить проблему "узкого горла" тунцзянского речного порта, поскольку будет обеспечено движение грузов круглые сутки, - выразил надежду заместитель мэра города Тунцзян Ли Чженьбо. - Выход на российский Транссиб приблизит приграничный город к транспортным артериям, от которых он в данный момент находится на значительном удалении.

Новый мост позволит сократить путь грузов почти на 700 километров. Через этот переход из России в Китай будут доставлять продукцию Кимкано-Сутарского обогатительного комбината, железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию, а в обратном направлении - строительные материалы, сельхозтехнику и продукты питания.

На Дальнем Востоке приступили к реализации еще одного российско-китайского проекта - первой в мире трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ

Через два месяца после стыковки в ЕАО, 31 мая, был смонтирован замыкающий блок на автомобильном мосту Благовещенск - Хэйхэ.

Эта стройка стартовала 18 декабря 2016 года одновременно со стороны РФ и КНР, из Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Причем между российским и китайским подрядчиками мостовой переход был поделен ровно пополам: каждому нужно было проложить по 540 метров.

"Переход Благовещенск - Хэйхэ - это сталежелезобетонный экстрадозный мост, - рассказали в "СК Мост". - Он визуально похож на вантовый, но с низкими пилонами. Однако выглядит не менее эффектно, к тому же его конструкция позволяет уменьшить количество стальных элементов, длину вант, высоту пилонов, вес балки пролетного строения и, соответственно, сократить расходы на строительство. Мост будет нести двухполосную автодорогу".

По расчетам, ежесуточно по этому переходу границу смогут пресекать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых машин и около 5,5 тысячи человек. Для организации такого потока с нуля строится более двадцати километров подъездных путей: около 15 километров по российской территории и почти шесть - по китайской.

- Проект создания трансграничного моста Благовещенск - Хэйхэ интересен еще и тем, что в нем нет денег из бюджета России, - подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. - Строительство идет по уникальному концессионному соглашению.

Стоимость российской части проекта оценивается в 14 миллиардов рублей. Работы осуществляются за счет долгосрочного кредита. Его выделил банк провинции Хэйлунцзян оператору строительства. Возврат средств будет происходить за счет платы за проезд по мосту. Сооружение китайской части ценой в 5,2 миллиарда финансирует госбюджет КНР. По завершении строительства российская часть моста станет собственностью Амурской области, китайская - провинции Хэйлунцзян.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, мост достроят в конце этого года, а в эксплуатацию введут весной следующего.

- Летом 2020-го будет запущен постоянный пункт пропуска через государственную границу, - добавил он. - До этого будет действовать временный пункт из модульных конструкций. После открытия постоянного погранперехода необходимость в них отпадет, и модули переместят на другие объекты Росгранстроя.

Тем временем на Дальнем Востоке приступили к реализации еще одного российско-китайского инфраструктурного проекта - созданию первой в мире трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ.

- Канатная дорога обеспечит комфортное и оперативное сообщение между городами, - уверен директор проектов КБ "Стрелка" Семен Москалик. - Интервал движения составит 12 минут в пиковый период. Гондолы, рассчитанные на 60 пассажиров, будут пересекать реку за шесть минут.

Четыре канатных линии станут работать по маятниковому принципу, как фуникулер, перевозя до семи тысяч человек в день.

Вложения в проект - исключительно частные. Их сделают российская группа компаний "Регион" и китайская "Цзиньлунган". Объем инвестиций в российскую часть проекта - более 3,5 миллиарда рублей. Основная часть этой суммы пойдет на возведение четырехэтажной терминальной станции с культурными, развлекательными и деловыми площадками.

Ввод новой транспортной линии должен помочь реализовать экономический потенциал территории и способствовать росту пассажиропотока.

- Трансграничная дорога позволит легко перемещаться между нашими странами, увеличит туристический поток, станет точкой притяжения бизнеса. Да и сама по себе будет уникальным объектом, каких нет больше в мире, - считает губернатор Амурской области Василий Орлов.

С его мнением согласен глава народного правительства Хэйхэ Ма Ли: "После ввода канатной дороги туристам будет еще удобнее выезжать в Россию. Мы построим зоны дьюти-фри, шопинга, новые гостиницы, развлекательные объекты".

По планам строительство трансграничной канатной дороги завершится во второй половине 2022 года, и еще через год, по расчетам властей Приамурья, число пересекающих границу пассажиров достигнет миллиона человек.

Справка

Автодорожный мост Благовещенск - Хэйхэ: начало работ - декабрь 2016 года, окончание работ - декабрь 2019 года. Длина моста - 1080,5 метра, общая протяженность перехода с подъездными путями - 19,9 километра. Длина моста через протоку Кани-Курганская -279,1 метра. Пассажиропоток - 3 миллиона человек в год, грузопоток - 6 миллионов тонн (300 тыс. автомобилей).

Железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян: начало работ - июнь 2014 года (с китайской стороны), июнь 2016 года (с российской стороны), окончание работ - июль 2019 года. Длина моста-- 2209 метров, протяженность подхода от станции "Ленинск-2" - 4,96 километра. Ожидаемая пропускная способность - 21 миллион тонн в год.