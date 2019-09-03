Гостям ВЭФ показали уникальную картину Сандро Боттичелли

Для гостей V Восточного экономического форума на площадке Дальневосточного федерального университета открылась выставка Мадонн. Главный из экспонатов - картина итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа".

Это произведение искусства впервые привезли в Россию из собрания флорентийской Галереи Уффици. Шедевр с сегодняшнего дня выставлен на шестом уровне, в корпусе А, в офисе "Сбербанка" и будет находиться там до 5 сентября. С 8 сентября картина переедет в Парадный зал Приморской государственной картинной галереи.

В галерее между корпусами А и С ДВФУ представлена выставка "Женские образы в современной живописи художников Дальневосточного федерального округа. Мадонны Дальнего Востока". Картины знакомят зрителя с традициями местных коренных народов. После окончания ВЭФ экспозиция также переместится в Приморскую государственную картинную галерею.

Напомним, ежегодный Восточный экономический форум пройдет с 4 по 6 сентября на острове Русском во Владивостоке. Сегодня проходит, так называемый "нулевой день".