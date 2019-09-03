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03.09.2019 04:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крейсер "Варяг" сбил ракеты в Охотском море

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Во время тактических учений корабли Приморской флотилии Тихоокеанского флота в Охотском море оборонялись от воздушной атаки условного противника.

Фото: Пресс-служба ВВО
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Действия "врага" имитировали малые ракетные корабли "Разлив" и "Мороз", ракетный катер "Р-79", а также два малых противолодочных корабля. Они с разных сторон с короткими интервалами запустили крылатые ракеты-мишени. Отбиваться должна была группа, в состав которой вошли флагман флота ракетный крейсер "Варяг", эсминец "Быстрый", большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" и корвет "Совершенный".

- Для отражения атаки "Варяг" применил ракеты комплекса ПВО "Форт" и комплекс противовоздушной обороны "Оса". Большие противолодочные корабли оборонялись зенитными ракетами комплексов "Кинжал", а эсминец использовал комплекс "Ураган", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Объективный контроль показал, что все цели успешно уничтожены.

Безопасность района, где выполнялись упражнения, обеспечивали десять боевых кораблей и судов ТОФ совместно с самолетами морской авиации Ил-38 и Ту-142.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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