МИД: Россия не ждет прорывов в переговорах с Японией по мирному договору

Позиции России и Японии в вопросе заключения мирного договора пока значительно расходятся, так что прорывов от встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября ожидать не следует, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

По словам Моргулова, процесс относительно заключения мирного договора длительный. Совершенно очевидно, что он займет много времени. "Будем продолжать диалог с Японией по тем различиям, которые между нами есть, чтобы продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения", - уточнил высокопоставленный дипломат.

Кроме того, Моргулов информировал, что очередной раунд консультаций по вопросам безопасности между РФ и Японией на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет в Токио на следующей неделе. В ходе встреч с японскими коллегами будут, в том числе, обсуждаться вопросы, связанные с российскими озабоченностями по безопасности, связанные с военным строительством в Японии и деятельностью японо-американского военного союза.