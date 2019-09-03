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Власть
03.09.2019 11:59
Текст: Александр Саможнев

МИД: Россия не ждет прорывов в переговорах с Японией по мирному договору

Позиции России и Японии в вопросе заключения мирного договора пока значительно расходятся, так что прорывов от встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября ожидать не следует, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По словам Моргулова, процесс относительно заключения мирного договора длительный. Совершенно очевидно, что он займет много времени. "Будем продолжать диалог с Японией по тем различиям, которые между нами есть, чтобы продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения", - уточнил высокопоставленный дипломат.

Кроме того, Моргулов информировал, что очередной раунд консультаций по вопросам безопасности между РФ и Японией на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет в Токио на следующей неделе. В ходе встреч с японскими коллегами будут, в том числе, обсуждаться вопросы, связанные с российскими озабоченностями по безопасности, связанные с военным строительством в Японии и деятельностью японо-американского военного союза.