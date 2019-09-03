На средства господдержки в ДФО обновят социальные объекты

Дальнему Востоку выделят из федерального бюджета свыше 94 миллиардов рублей на строительство социальной инфраструктуры в точках экономического роста. Эта итоговая сумма гораздо больше изначально запланированных 56 миллиардов.

"Добавку" рассчитали после включения в ДФО Республики Бурятия и Забайкальского края, а также корректировки объема средств, предназначенных для некоторых других регионов.

Кстати, в скором будущем общая цифра подрастет - к ней, по словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, планируется добавить еще миллиард.

Работа по Плану социального развития центров экономического роста началась в 2018 году.

Центры, где предполагается разворачивание активной хозяйственной деятельности (в том числе и с помощью новых механизмов, созданных специально для Дальнего Востока), определили сами регионы. Чтобы не только удержать на этих территориях людей, но и привлечь новых, необходимо обеспечить там комфортные условия жизни. На это и нацелена "единая субсидия" - средства, которые в 2018-2021 годах будет выделять федеральная казна субъектам ДФО. Они помогут избавиться от застарелых проблем, на решение которых хронически не было денег.

Например, в Хабаровском крае создано пять центров экономического роста - агломерация "Комсомольск-на-Амуре - Амурск - Солнечный", Хабаровская агломерация, Николаевский центр развития, Верхнебуреинский центр развития и Ванино - Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел. Их совокупная территория - всего 8,6 процента площади края, но на нее приходится 81,5 процента населения и 80 процентов оборота организаций. Как предполагается, до 2025 года именно эти центры дадут 90 процентов прироста валового регионального продукта. Уже в 2018 году на средства "единой субсидии" построен ряд объектов. Среди них - школа в Якутске на 275 мест, три стадиона, физкультурно-оздоровительный комплекс и хоккейный корт в Сахалинской области. В Певеке реконструирована Чаунская районная больница. Две больницы в Амурской области оснащены медицинским оборудованием. Открыт бассейн в Чегдомыне (Хабаровский край). Заработали еще восемь фельдшерско-акушерских пунктов в Приморье. В Чукотском автономном округе приобретено и установлено девять комплектов мобильных кочевых домов для оленеводческих бригад. Объем работ в 2019 году еще больше.

- Из запланированных 346 контрактов уже заключили 255 и планируем закончить около 200 мероприятий, - пояснил министр Александр Козлов.

В Амурской области особое значение имеют стройки в городе Свободном. В будущем здесь заработает крупнейший в России газоперерабатывающий завод, появятся сопутствующие производства. Поэтому уже сейчас надо создать все условия для людей, которые будут там трудиться: заменить сети водоснабжения, построить школы, больницы и детсады.

- На 2018-2020 годы Приамурью в рамках единой субсидии предоставлено 6,1 миллиарда рублей. Более пяти из них будет направлено на развитие Свободного, - подчеркнул губернатор области Василий Орлов. - В 2019-м реализуем 30 мероприятий: 15 - переходящие с прошлого года, 15 - новые.

Часть средств, направленных на Колыму, предназначена для укрепления участка берега бухты Нагаева в областном центре вблизи Портового шоссе.

Это единственная автомобильная дорога, связывающая морской торговый порт с Магаданом и остальной территорией региона, и сегодня она разрушается. В областном бюджете нет необходимых на реконструкцию 795 миллионов рублей. И завтра они тоже не появятся - без "единой субсидии" уже очень скоро по этой дороге нельзя было бы провозить грузы, а значит, весь регион остался бы без значительной части продовольствия и топлива.

Еще один, по словам Александра Козлова, "тяжелый" объект, решение по которому не принималось десятилетиями, - строительство республиканского кардиоцентра в Якутске. Благодаря федеральным деньгам в прошлом месяце забили первую сваю нового здания. Всего на это строительство направят 4,6 миллиарда рублей.

Механизм "единой субсидии" уже успели оценить и дальневосточные "новички". В план развития центров социально-экономического роста Бурятии включены 93 мероприятия на общую сумму 6,7 миллиарда рублей, в Забайкалье - 74 мероприятия на 9,4 миллиарда.

- Мы даже не представляли, какие возможности у нас появятся, когда узнали о присоединении к Дальневосточному федеральному округу, - поделился глава Бурятии Алексей Цыденов. - В рамках программы запланировано создание Центра ядерной медицины, который давно ждем. А в 13 мероприятий в сфере культуры вошло строительство национального музея - очень важного объекта для населения. Всего на коммунальную инфраструктуру направлено 160 миллионов рублей.

Справка

Из федерального бюджета на строительство объектов социальной инфраструктуры ДФО выделено 94,3 миллиарда рублей. На эти средства по всему Дальневосточному региону до 2022 года будет построено 19 больниц, 51 ФАП, 22 школы, 27 спортивных и 20 культурных объектов.

Кроме того, реконструируют 267 объектов, в том числе 30 медицинских, 105 образовательных и 25 жилищно-коммунальных. Для 112 больниц и 75 училищ закупят новое оборудование, приобретут 146 единиц автотранспорта (автобусы, трамваи, автомобили скорой помощи) и 1040 квартир для учителей и врачей. В 58 центрах экономического роста, которые определены по плану социального развития, живут 6,6 миллиона человек (почти 81 процент населения ДФО).