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03.09.2019 20:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рельсы над проливом

В этом году завершится проектирование перехода с материка на Сахалин
Текст: Евгения Шерешевская
Российская газета - Спецвыпуск № 196(7954)
Специалисты Хабаровского АО "Дальгипротранс" выполнили большую часть задания руководства компании РЖД по выработке основных проектных решений для строительства железнодорожной линии Селихино (Хабаровский край) - Ныш (Сахалинская область).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Строительство линии Селихино - Ныш включено в один из Национальных проектов - "Железнодорожный транспорт и транзит", входящий в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России. Предполагается, что соединение острова с материком даст возможность ускорить контейнерные перевозки и увеличить их объем на железнодорожном транспорте в четыре раза. Реализовать задуманное предполагается до 2024 года. Общая длина железнодорожной линии Селихино - Ныш более 580 километров. Стоимость проекта оценивается в 540,3 миллиарда рублей. Прорабатываются два варианта перехода - мост и тоннель. По первому наработок больше. Определены профили с разными уклонами, ведется моделирование русловых процессов, воздействия на опоры моста волн, льда и ветра. Но окончательное решение не будет принято, пока эксперты досконально не изучат оба варианта.

Ведь и у моста, и у тоннеля есть как плюсы, так и минусы. По мнению главного инженера проектов института Гипростроймост Николая Балабы, форму перехода должна определить первая стадия проектирования.

Фото: iStock
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- Будет разработано несколько вариантов мостового и минимум один - тоннельного. Это позволит провести технико-экономическое сравнение, - говорит отметил Николай Балаба. - В техническом задании на проектирование прописан объем грузоперевозок. Эти цифры могут серьезно лимитировать тоннельный вариант. Если на мосту мы обойдемся тепловозной тягой, то для тоннеля понадобится электричество. Логично сравнивать не только расходы на строительство, но и дальнейшую эксплуатацию, а у тоннелей она существенно выше, хотя сама стройка дешевле. В пользу тоннеля - повышенная сейсмичность региона, суровые ледовые нагрузки, судоходство.

Пока нет единого мнения и по экономической целесообразности проекта. Есть противники, считающие, что на Сахалине не наберется столько грузов, чтобы окупить затраты на строительство и обслуживание перехода.

Но при этом учитываются далеко не все возможности, которые откроет соединение острова с материком.

Мост будет находиться на пересечении Севморпути и железнодорожного пути, что даст России конкурентное преимущество

- Начинать нужно с того, чтобы замкнуть на сахалинские порты международные морские коммуникации, что позволит обеспечить загрузку портов и сформирует потенциал грузооборота с материковой частью страны через железнодорожное сообщение. Вот здесь и потребуется мостовой переход, - уверен врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На Петербургском международном экономическом форуме-2019 он заявил, что мост будет находиться на пересечении Северного морского пути и железнодорожного пути, что дает России колоссальное конкурентное преимущество.

7,3 километра - ширина самого узкого места пролива Невельского, разделяющего Евразию и Сахалин

А чуть раньше, на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин поставил задачу: довести грузооборот по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн в год.

Фото: iStock
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В компании РЖД строительство линии Селихин - Ныш увязывают с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог, после реализации которого по БАМу и Транссибу возможно будет перевозить к дальневосточным портам до 195 миллионов тонн угля в год. Из них до 30 миллионов тонн возможно будет направлять в порты Сахалина, так как провозные способности подходов к портам материка даже после реализации мероприятий по их развитию будут заполнены почти до предела их возможностей.

Реализация мегапроекта - это не только затраты, но и налоговые поступления, развитие местной сырьевой базы и строительного комплекса, создание инженерно-транспортной инфраструктуры.

Строительство перехода в комплексе с модернизацией островных портов поможет развить экономику не только Сахалинской области, но и Хабаровского края.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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