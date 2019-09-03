Судостроительная отрасль ДФО выходит из кризиса

Российский рыбопромысловый флот включает более 2,5 тысячи судов различного назначения, но около 60 процентов из них эксплуатируются с превышением нормативного срока службы. До 2025 года только для этой отрасли требуются 180 крупных и средних и более 220 малых промысловых судов общей стоимостью свыше 170 миллиардов рублей.

А общая потребность в новых морских судах в стране достигает более 600 единиц. Правительство поставило задачу создавать их на отечественных верфях, что, во-первых, актуально для морской державы, во-вторых, неизбежно, учитывая технологические ограничения со стороны конкурентов. И заказы после долгого кризиса наконец начали поступать на верфи ДФО.

Дальний Восток входит в тройку лидеров судостроительной отрасли России, занимая долю в 15 процентов по количеству предприятий. Гигантами судостроения являются Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, завод "Звезда", Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре и "Восточная верфь" во Владивостоке.

В июле на АСЗ заложили два малых ракетных корабля проекта 22800 "Ржев" и "Удомля" для Тихоокеанского флота. До конца года здесь начнут строить еще два таких же. Это новая и очень знаковая для предприятия продукция. На предприятии, где еще пару десятков лет назад строили субмарины, уже долгое время не было крупных серийных заказов для ОПК.

- Необходима линейка заказов, то есть серия того или иного проекта, например, тех же снабженцев или тех же корветов. А пока мы строим головные суда и корабли - это более хлопотное и затратное по себестоимости дело, потому что проектант представляет "сырую" проектно-конструкторскую документацию, - отмечает директор АСЗ Владимир Кулаков.

Уже известно, что "Росатом" и дальневосточный завод "Звезда" подпишут контракт на строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер". Намерение построить подобные суда считается знаковым событием в отрасли. Они должны быть заложены до 2020 года, чтобы к 2027-му были спущены на воду.

На Благовещенском судостроительном заводе строятся суда для Минобороны России, в частности, малое и большое гидрографические. Однако всем понятно, что одних лишь гособоронзаказов недостаточно для полной загрузки дальневосточных верфей. Поэтому многие ориентированные на ОПК верфи делают ставку на гражданское судостроение.

Многие ориентированные на оборонно-промышленный комплекс верфи делают ставку на гражданское судостроение

Сейчас комсомольские корабелы возводят два парома ледового класса, которые будут курсировать между материком и Сахалином. Сдать оба изначально должны были в этом году, однако теперь плановые даты сдвинули на 2020 и 2021 годы из-за санкций.

- Мы упорно работаем над модернизацией, снижением себестоимости строительства, устанавливаем новую систему резки металла, - говорит руководитель проектов гражданского судостроения Амурского судостроительного завода Александр Попов. - Но главное - в конце прошлого года передали заказчику 80-метровое современное судно. Приезжающие к нам скептически настроенные заказчики, побывав на заводе, меняют мнение.

К тому же, надежда на лучшее у дальневосточных корабелов есть. Недавно правительство РФ разместило заказ на строительство судов-краболовов. При этом в новые добычи ценных биоресурсов заложили принцип "где ловишь - там и строишь". Хабаровский судостроительный завод объявил, что готов взять на себя строительство двух судов. Уже известно, что Амурский возьмет не менее пяти.

Приморские предприятия объявили о намерении не только строить суда, но и в кратчайшие сроки нарастить мощности. К примеру, Ливадийский ремонтно-судостроительный завод и СК "Пелла" возведут новую верфь и уже на ней приступят к изготовлению 15 траулеров. Находкинский судоремонтный способен построить сразу десять краболовов.

- На дальневосточные судостроительные заводы поступит портфель заказов на 60 миллиардов рублей. Такого объема частных инвестиций регион еще не видел, - отметил гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук.

Мнение

Ярослав Семенихин, директор Дальневосточного научно-исследовательского института морского флота:

- Большинство понимает, что сегодня выйти на строительство дешевого коммерческого флота мы не сможем. Но мы можем строить уникальный флот - вот в этом состоит наша задача. В силу наших инженерных талантов мы способны создавать высокотехнологические суда - для ледовой проводки, глубокого бурения в море, освоения Мирового океана и прочие, которые дадут производителям совсем другую прибыль. И тогда она покроет наши издержки, это путь, по которому мы можем идти.