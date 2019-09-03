Судостроительная отрасль ДФО выходит из кризиса

А общая потребность в новых морских судах в стране достигает более 600 единиц. Правительство поставило задачу создавать их на отечественных верфях, что, во-первых, актуально для морской державы, во-вторых, неизбежно, учитывая технологические ограничения со стороны конкурентов. И заказы после долгого кризиса наконец начали поступать на верфи ДФО.
Дальний Восток входит в тройку лидеров судостроительной отрасли России, занимая долю в 15 процентов по количеству предприятий. Гигантами судостроения являются Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, завод "Звезда", Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре и "Восточная верфь" во Владивостоке.
В июле на АСЗ заложили два малых ракетных корабля проекта 22800 "Ржев" и "Удомля" для Тихоокеанского флота. До конца года здесь начнут строить еще два таких же. Это новая и очень знаковая для предприятия продукция. На предприятии, где еще пару десятков лет назад строили субмарины, уже долгое время не было крупных серийных заказов для ОПК.
- Необходима линейка заказов, то есть серия того или иного проекта, например, тех же снабженцев или тех же корветов. А пока мы строим головные суда и корабли - это более хлопотное и затратное по себестоимости дело, потому что проектант представляет "сырую" проектно-конструкторскую документацию, - отмечает директор АСЗ Владимир Кулаков.
Уже известно, что "Росатом" и дальневосточный завод "Звезда" подпишут контракт на строительство самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер". Намерение построить подобные суда считается знаковым событием в отрасли. Они должны быть заложены до 2020 года, чтобы к 2027-му были спущены на воду.
На Благовещенском судостроительном заводе строятся суда для Минобороны России, в частности, малое и большое гидрографические. Однако всем понятно, что одних лишь гособоронзаказов недостаточно для полной загрузки дальневосточных верфей. Поэтому многие ориентированные на ОПК верфи делают ставку на гражданское судостроение.
Сейчас комсомольские корабелы возводят два парома ледового класса, которые будут курсировать между материком и Сахалином. Сдать оба изначально должны были в этом году, однако теперь плановые даты сдвинули на 2020 и 2021 годы из-за санкций.
- Мы упорно работаем над модернизацией, снижением себестоимости строительства, устанавливаем новую систему резки металла, - говорит руководитель проектов гражданского судостроения Амурского судостроительного завода Александр Попов. - Но главное - в конце прошлого года передали заказчику 80-метровое современное судно. Приезжающие к нам скептически настроенные заказчики, побывав на заводе, меняют мнение.
К тому же, надежда на лучшее у дальневосточных корабелов есть. Недавно правительство РФ разместило заказ на строительство судов-краболовов. При этом в новые добычи ценных биоресурсов заложили принцип "где ловишь - там и строишь". Хабаровский судостроительный завод объявил, что готов взять на себя строительство двух судов. Уже известно, что Амурский возьмет не менее пяти.
Приморские предприятия объявили о намерении не только строить суда, но и в кратчайшие сроки нарастить мощности. К примеру, Ливадийский ремонтно-судостроительный завод и СК "Пелла" возведут новую верфь и уже на ней приступят к изготовлению 15 траулеров. Находкинский судоремонтный способен построить сразу десять краболовов.
- На дальневосточные судостроительные заводы поступит портфель заказов на 60 миллиардов рублей. Такого объема частных инвестиций регион еще не видел, - отметил гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук.
Ярослав Семенихин, директор Дальневосточного научно-исследовательского института морского флота:
- Большинство понимает, что сегодня выйти на строительство дешевого коммерческого флота мы не сможем. Но мы можем строить уникальный флот - вот в этом состоит наша задача. В силу наших инженерных талантов мы способны создавать высокотехнологические суда - для ледовой проводки, глубокого бурения в море, освоения Мирового океана и прочие, которые дадут производителям совсем другую прибыль. И тогда она покроет наши издержки, это путь, по которому мы можем идти.