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03.09.2019 06:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приамурье появилось шесть новых очагов африканской чумы свиней

Текст: Александр Ярошенко

В Амурской области продолжают выявлять новые очаги африканской чумы свиней. Вирус обнаружили в Благовещенске и Райчихинске, а также в Магдагачинском, Ивановском, Тамбовском и Михайловском районах Приамурья.

- По имеющимся у нас данным, общее поголовье свиней в этих районах составляет примерно 2,7 тысячи голов. Проводится работа по отчуждению и утилизации зараженных и потенциально зараженных животных, - рассказал начальник управления ветеринарии по Амурской области Сергей Самохвалов.

В Приамурье обнаружили вирус африканской чумы свиней

В регионе из-за распространения опасной инфекции действует режим ЧС. Запрещена продажа свинины местных производителей. В ликвидации очагов АЧС участвуют сотрудники МЧС, Рослесхоза и Росгвардии. Уже уничтожено порядка семи тысяч голов свиней.

До этого года африканская чума свиней в Амурской области не регистрировалась. Специалисты предполагают, что вирус мог прийти из соседнего Китая.

- Вероятней всего он попал к нам во время наводнения, - отмечают в региональном управлении ветеринарии.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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