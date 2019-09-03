В программе "Дальневосточный гектар" участвуют 11 регионов

Жители Республики Бурятия за один день подали 130 заявлений на получение "дальневосточных гектаров", а забайкальцы - 613. Это было 1 августа - в день, когда на территории двух регионов, вошедших в состав ДФО менее года назад, стартовала программа наделения бесплатной землей.

Первым обладателем "гектара" в Бурятии стал Александр Ботов из Улан-Удэ. Выбрал участок в Тарбагатайском районе рядом с селом Кордон.

- Более 20 лет занимаюсь производством мебели. У меня сложившийся бизнес, который пора расширять: площадей, которые мы арендуем, уже давно не хватает, - объяснил он нужду в земле. - Программа "Дальневосточный гектар" подсказала решение. Выбрать и бесплатно получить новую землю оказалось проще, чем приобретать участок традиционным путем.

В Забайкальском крае одной из первых получила бесплатный надел читинка Надежда Темченко. В ее планах - создание веревочного парка близ села Засопка. Пока жители регионов-новичков выбирают и оформляют участки (на первом этапе, до 1 февраля 2020 года, взять землю в Забайкалье и Бурятии могут только они), в остальных девяти субъектах ДФО уже более 76 тысяч человек получили "гектары" и осваивают их.

Среди этого многообразия занятий самым популярным стало индивидуальное жилищное строительство - 38,5 процента получателей земли взяли ее под возведение собственного дома. Еще 28,5 процента развивают аграрное производство, 15 - личные подсобные хозяйства, 11,5 процента - туризм и рекреационные зоны.

К примеру, москвич Антон Бурмистров оформил два гектара в Магаданской области - в поселках Ягодное и Армань. Один участок - под выращивание овощей, другой - под оленеводство. И переехал на Колыму всей семьей. Но все же большинство подавших заявки на наделы - из ДФО. Уже подсчитано: 83 процента участников программы - местные жители.

- Эта статистика говорит о том, что предоставление "гектаров" в первую очередь направлено на то, чтобы заинтересовать дальневосточников. Идеология закона - остановить отток населения, - заявил зампредседателя Народного Хурала Бурятии Баир Жамбалов.

- Важно не просто раздать землю, но и поддержать людей в их начинаниях, - считает глава Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

В списке мер, доступных при освоении "дальневосточных гектаров", более 40 видов поддержки, ориентированных на развитие сельхозпроектов, предпринимательской активности и строительства жилья.

Более 40 видов поддержки доступны при освоении "дальневосточных гектаров"

- В крае можно воспользоваться сельскохозяйственными грантами, получить льготные кредиты для малого и среднего бизнеса, войти в программу льготного лизинга оборудования - перечень мер актуализируется и дополняется, - добавил руководитель департамента имущества Забайкальского края Алексей Хосоев.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, для получателей бесплатных наделов, а также для молодых семей разрабатывается механизм льготной ипотеки под два процента годовых. В Национальной программе развития Дальнего Востока уже найдены для этого источники финансирования.

Важно и то, что упрощается и ускоряется процедура получения земли.

- Если в целом по стране срок предоставления участка составляет более полугода, по программе - 42 дня. Лучший показатель по Дальневосточному округу - 18 дней, и мы будем стремиться приблизиться к нему, - подчеркнул врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

Для самых первых получателей наделов, оформивших их в 2016 году, наступила пора отчетов.

- По истечении трех лет с момента заключения договора безвозмездного пользования земельным участком необходимо подать декларацию о его освоении. На это отводится три месяца, - объяснил начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту "Дальневосточный гектар" министерства имущественных отношений Хабаровского края Андрей Примак. - Этот документ позволит судить о том, какие работы проведены на участке, соответствуют ли они выбранному виду разрешенного использования участка и не осталась ли земля не у дел.

К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. При условии, что участок освоен.

Дословно

Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе:

- За три года реализации программы граждане Российской Федерации подали 134 тысячи заявлений. Люди, которые уже пользуются землей, строят дома и дачи, занимаются сельским хозяйством, туризмом, сооружают объекты бизнеса, производства, запускают социальные проекты. Критерии освоения "дальневосточного гектара" должны быть максимально простыми. Если земля взята для строительства, объект должен быть выполнен не менее чем на 50 процентов. Получен "гектар" под сельхозпроизводство - значит, не менее половины надела должно быть обработано.