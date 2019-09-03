В регионах ДФО идет инвентаризация земель

Работы по инвентаризации уже проведены в Приморском крае и Амурской области, на очереди еще четыре региона - Забайкальский край, Республика Бурятия, Еврейская автономная область и Хабаровский край.

Задача - найти "свободные" участки и земли, которые находятся в аренде и не используются по назначению, чтобы передать их новым инвесторам. Поручение провести такую работу дал президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в 2017 году. В Приморском крае уже нашли 501 тысячу гектаров, в Амурской области 343 тысячи, сообщило в середине августа этого года минвостокразвития. У прежних арендаторов земли сходу никто не отбирает. Сначала им отправляют претензию, потом, если они так и не начали исполнять условия арендного договора, муниципалитет обращается в суд с требованием расторгнуть соглашение.

После инвентаризации свободные участки будут попадать в "банк сельхозземель". Это электронная карта, с помощью которой новый инвестор сможет выбрать площадку под запуск сельскохозяйственного проекта. За проект отвечают минвостокразвития, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ). В августе "банк" был презентован вице-премьеру, полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. В сентябре его также представят на Восточном экономическом форуме.

Работа с "банком сельхозземель" пока обкатывается на пилотных инвестпроектах.