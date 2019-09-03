В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне

На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор. Трагедия произошла, когда военнослужащие преодолевали в танке водную преграду.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточного военного округа, машина заглохла под водой. Ученик сумел выбраться наружу. Инструктор пытался спасти танк и утонул.

Собеседник агентства рассказал также, что молодой человек находился на службе по контракту. Обстоятельства трагедии устанавливают комиссия ВВО и сотрудники правоохранительных органов.