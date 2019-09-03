Во Владивостоке может пройти встреча вице-премьеров Юга и Севера Кореи

Официальные делегации разных стран продолжают прибывать во Владивосток, где завтра стартует 5-й Восточный экономический форум. Юг и Север Кореи направляют на мероприятие высокопоставленные делегации во главе с вице-премьерами. Не исключено, что представители двух Корей проведут встречу на полях ВЭФ.

Как сообщили сегодня в министерстве планирования и финансов Республики Корея (РК), завтра во Владивосток для участия в ВЭФ вылетит их официальная делегация. На этот раз ее возглавит вице-премьер РК по экономике и министр планирования и финансов Хон Нам Ги. Чиновники из Южной Кореи намерены пробыть во Владивостоке до 6 сентября и принять участие в различных заседаниях форума. Кроме того, запланированы переговоры с заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым. Ожидается, что российская и южнокорейская сторона обсудят пути активизации двустороннего и многостороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Отметим, что во Владивосток 2 сентября уже прибыла официальная делегация КНДР, которую также возглавляет вице-премьер Ли Рён Нам. Делегация состоит из семи человек, включая министра внешней экономики. Это первый случай за историю ВЭФ, когда Северная Корея направила на мероприятие заместителя председателя правительства. Обычно Север направлял руководителем министра.

Таким образом, уже завтра на ВЭФ будут присутствовать вице-премьеры Севера и Юга Кореи. Этот факт вызвал спекуляции, что возможно на полях форума пройдет межкорейская встреча. В министерстве планирования и финансов РК заявили, что у Хон Нам Ги и других членов делегации в официальной программе "не запланированы переговоры с представителями Северной Кореи", но не исключили, что может произойти их случайная встреча и общение.

Между тем

К ВЭФ большое внимание проявляют также и власти отдельных регионов Южной Кореи. Вчера было объявлено, что во Владивосток отправляется и пробует там до 7 сентября делегация города Ульсан, а сегодня туда же вылетела делегация другого крупного промышленного центра и мегаполиса РК Пхохана. Обе делегации возглавляют мэры городов и председатели муниципальных собраний. Их сопровождает значительное количество бизнесменов, представляющих базирующиеся в регионах предприятия и компании. Корейцы намерены использовать ВЭФ для налаживания и активизации взаимовыгодных контактов и связей с российскими регионами.