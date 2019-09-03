Во Владивостоке прошел V Форум СМИ России и Китая

На полях Восточного экономического форума состоялся V Форум СМИ России и Китая. Ежегодное мероприятие организуют совместно Администрация Президента Российской Федерации и Отдел пропаганды ЦК КПК.

Темой очередного Форума стало "Развитие традиционных и новых медиа в условиях цифровой экономики", для ее обсуждения собрались более ста руководителей и журналистов ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций.

- Российско-китайское сотрудничество в области средств массовой информации - важная составляющая часть всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, установившегося между нашими странами. Наши двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю. Это уже пятая встреча. Опыт предыдущих лет ясно показал: наши медиафорумы - не формальное мероприятие, они безусловно отвечают потребности наращивания двусторонних контактов и прежде всего запросам самого медийного корпуса, - подчеркнул глава российской делегации, заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации Константин Чуйченко.

По его словам, российские и китайские СМИ сталкиваются с похожими вызовами и решают сходные проблемы: как сохранить аудиторию, особенно молодую, как развиваться в условиях постоянно возраставшей конкуренции, как надежней, быстрей и удобней доставить контент потребителю, как обратить цифровые технологии на благо читателя, зрителю, слушателю.

Как считает руководитель китайской делегации - заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, начальник Пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй Линь, китайско-российский медиафорум с таким высоким уровнем представительства, столь широким охватом и огромным влиянием является феноменом двустороннего медиасотрудничества в целом мире.

- Китайско-российские связи, пережив за 70 лет с момента установления дипотношений различные ситуации, сейчас становятся все более зрелыми, стабильными и прочными. А СМИ - важное связующее звено для укрепления дружбы между народами и общения между цивилизациями, - отметил он.

"Российская газета" сотрудничает со многим СМИ Китая. В ходе форума "РГ" подписала два новых соглашения - с издательством "Жэньминь Хуабао" при управлении КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках и с сайтом "Дунбэйван".

По мнению генерального директора ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павла Негоицы, и российским и китайским средствам массовой информации необходимо сделать особый акцент на качестве контента и совместной работе по переподготовке кадров.

Сюй Линь напомнил, что сразу после окончания работы V Форума СМИ России и Китая начнется Восточный эконмический форум, который, по его словам, продемонстрировал решимость России в деле подъема Дальнего Востока и развития региональной экономики.

Справка "РГ"

Форумы СМИ России и Китая проводятся ежегодно начиная с 2015 года. Первый форум прошел в Санкт-Петербурге, второй - в Пекине. В 2017 году III Форум СМИ России и Китая состоялся в Москве в рамках визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. В 2018 году IV медиафорум прошел в Шанхае во время визита председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в КНР.