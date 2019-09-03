Жителя Бурятии осудили за фото с нацистской символикой в соцсети

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ привлек к ответственности местного жителя, разместившего на своей странице в "ВКонтакте" фотографию с изображением нацистской символики. Молодого человека признали виновным в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, сообщается на сайте суда.

Во время судебного заседания мужчина отрицал свою вину. По его мнению, фотографии со страницы, которую он создал еще в 2007 году, являются не пропагандой, а историей, так как немецкая атрибутика присутствовала на ремнях. В профиле, к примеру, было и несколько изображений немецких рыцарей.

Суд не согласился с доводами обвиняемого, поскольку по закону запрещены любые действия, делающие изображение нацистской атрибутики и символики, а также атрибутики и символики, сходных с ними до степени смешения, доступными для восприятия других лиц, в том числе публикация в интернете.

За размещение запрещенных снимков молодой человек должен выплатить штраф в размере тысячи рублей. У него также конфискуют фотографии. Постановление в законную силу не вступило.