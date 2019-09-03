75 миллионов получит Пензенская область на проекты по мусоропереработке

В Пензенской области катастрофически не хватает мест для сбора и хранения твердых коммунальных отходов (ТКО). К такому выводу пришли региональные операторы, отработав восемь месяцев.

Бывшие свалки вокруг крупных городов исчерпали свой ресурс, а создать новые полигоны, не говоря уже о мусороперерабатывающих заводах, оказалось практически невозможно. У муниципалитетов нет для этого ни денег, ни свободных земельных участков, отвечающих строгим санитарным требованиям.

Территория Пензенской области разбита на четыре административно-производственные зоны - Северную, Южную, Западную и Восточную. В каждой из них должны быть обустроены объекты переработки и размещения отходов.

Как неоднократно заявлялось с трибун на официальных совещаниях, одна из главных целей мусорной реформы - налаживание стопроцентной сортировки отходов и извлечение ценного вторсырья. Согласно распоряжению правительства РФ с 1 января 2018 года на полигоны ТКО запрещено вывозить 67 видов отходов, в том числе лом цветных и черных металлов. С этого года нельзя складировать еще 109 наименований, а с 2022-го - уже 182, в том числе пластик. Сегодня он составляет треть всех складируемых отходов. Однако большинство существующих полигонов в области не имеют даже сортировочного цеха для отбора запрещенных фракций, не говоря уже о переработке.

В этом году Пензенская область получила из федерального бюджета 12 миллионов рублей на подготовку проектной документации для строительства мусороперерабатывающих заводов. Но от регоператоров не поступило ни одной заявки на инициирование этих работ. Средства, заложенные в бюджет, оказались не освоены, а строительство мусороперерабатывающих комплексов отодвинулось на неопределенную перспективу. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по экономической политике Заксобрания Пензенской области. Депутаты также рассмотрели корректировку территориальной схемы обращения с отходами. Прежняя просуществовала менее года.

- Сейчас схема устроена так, что один самосвал должен за сутки наматывать по полторы тысячи километров! - говорит член Ассоциации ТСЖ Пензенской области Николай Фролов. - Это все равно что он каждый день ездил бы в Москву и обратно, а его скорость с учетом круглосуточного режима работы должна составлять в среднем 60 километров в час. Вы это можете себе представить? Он мусор на ходу разгружает?

На разработку новой схемы обращения с ТКО из регионального бюджета выделили еще 4,5 миллиона рублей.

- У физических и юридических лиц большое количество вопросов по вывозу ТКО из дворов, населенных пунктов, по ликвидации несанкционированных свалок. Законодательство действует, региональные операторы есть, но качество услуги не отвечает требованиям, - отметил глава региона Иван Белозерцев.

Так, в городе Белинском Пензенской области реализация мусорной реформа обернулась экологической катастрофой.

- Наш город неоднократно получал премии за благоустройство, у нас проводили областные семинары и показывали, как каждый день в одно и то же время трактор проезжает по улицам и забирает мешки с мусором, - говорит депутат Заксобрания Пензенской области Василий Чернышов. - За это отвечал индивидуальный предприниматель. Он приобрел технику и взял в аренду участок земли под полигон захоронения отходов. Но пришел региональный оператор, о цене по субаренде техники и земли они не договорились. И привлекли новых исполнителей, которые не нашли ничего лучше, как складировать мусор на территории заброшенного завода в городской черте. Теперь там несанкционированная свалка. Она находится на высоком склоне, подземные воды могут разнести вредные вещества по всей округе.

Народные избранники попросили не ломать устоявшиеся схемы вывоза ТКО, так как и без этого проблем хватает. Одна из них - нехватка площадок и самих контейнеров для сбора мусора. По подсчетам регоператоров, в регионе насчитывается 12,5 тысячи контейнеров, а требуется еще как минимум восемь тысяч. Для них необходимо обустроить более четырех тысяч площадок, на что потребуется почти 300 миллионов рублей. В перечень проекта по благоустройству включено 124 поселения. Необходимые средства пообещали предусмотреть в региональном бюджете на следующий год.

Депутаты обратили внимание еще на одну проблему. Денежные средства, собираемые за вывоз мусора, аккумулируются на счетах регоператоров, при этом они не подлежат какому-либо контролю ни со стороны власти, ни потребителей услуг. При этом отдельные регоператоры задерживают выплаты субподрядчикам на три месяца. Отсюда и сбои с вывозом мусора - у них элементарно нет денег на бензин.

Учитывая существующее положение дел, регоператоры не стали повышать тарифы на вывоз ТКО в июле. В Пензенской области они остались прежними, утвержденными на начало года. Но с января индексация неизбежна.

Компетентно

Дмитрий Герасимов, заместитель начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области:

- Проблемы с вывозом и утилизацией ТКО существуют, и мы их решаем. Самое большое количество жалоб связано с работой регоператора Южной зоны. Там за год сменились три руководителя. Сейчас ситуация стабилизировалась, задолженность перед контрагентами снизилась до полутора месяцев. Что касается строительства мусороперерабатывающих комплексов, мы от них не отказываемся. Изменилось законодательство и порядок финансирования на разработку проектной документации. Теперь она будет осуществляться не из местных бюджетов, а за счет средств Российского регионального оператора. Пензенская область вошла в число регионов, которые получат от него субсидию в размере 75 миллионов рублей.