На ремонт пензенских дорог выделили 6,5 миллиарда рублей

Сумма средств, направленных на ремонт и содержание дорог в Пензенской области, составит в этом году 6,5 миллиарда рублей. Из них 700 миллионов рублей были выделены из областного бюджета.

Как сообщили в правительстве Пензенской области, объем ремонтируемых километров за последние годы вырос в сотни раз. Для сравнения, в 2010 году было отремонтировано 2,4 километра дорог регионального значения, а в этом году удастся обновить более 600 километров асфальтового покрытия.

- Мы продолжим работу по ремонту дорог и в следующем году, в том числе, и в районах области. Абсолютно справедливо граждане спрашивают: "А чем мы хуже других"? Но мы не можем все дороги отремонтировать одновременно. Там, где мы их сделали, ситуация была хуже, - пояснил губернатор Иван Белозерцев.

Более 60 процента дорог в Пензенской области удалось отремонтировать за время реализации нацпроекта, стоит задача довести состояние все дороги регионального значения до нормативного состояния. Ранее проект "Безопасные и качественные дороги" охватывал только агломерации, теперь он на региональную сеть.

Особое внимание уделят ремонту мостов. Некоторые находятся в предаварийном состоянии. В Пензенской области в рамках нацпроекта отремонтировали Свердловский мост и виадук в Каменке. В сентябре начнется ремонт Бакунинского моста в областном центре, который связывает Пензу и город Заречный. На его реконструкцию выделено около 900 миллионов рублей.