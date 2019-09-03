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03.09.2019 18:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На ремонт пензенских дорог выделили 6,5 миллиарда рублей

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Сумма средств, направленных на ремонт и содержание дорог в Пензенской области, составит в этом году 6,5 миллиарда рублей. Из них 700 миллионов рублей были выделены из областного бюджета.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Как сообщили в правительстве Пензенской области, объем ремонтируемых километров за последние годы вырос в сотни раз. Для сравнения, в 2010 году было отремонтировано 2,4 километра дорог регионального значения, а в этом году удастся обновить более 600 километров асфальтового покрытия.

- Мы продолжим работу по ремонту дорог и в следующем году, в том числе, и в районах области. Абсолютно справедливо граждане спрашивают: "А чем мы хуже других"? Но мы не можем все дороги отремонтировать одновременно. Там, где мы их сделали, ситуация была хуже, - пояснил губернатор Иван Белозерцев.

Более 60 процента дорог в Пензенской области удалось отремонтировать за время реализации нацпроекта, стоит задача довести состояние все дороги регионального значения до нормативного состояния. Ранее проект "Безопасные и качественные дороги" охватывал только агломерации, теперь он на региональную сеть.

Особое внимание уделят ремонту мостов. Некоторые находятся в предаварийном состоянии. В Пензенской области в рамках нацпроекта отремонтировали Свердловский мост и виадук в Каменке. В сентябре начнется ремонт Бакунинского моста в областном центре, который связывает Пензу и город Заречный. На его реконструкцию выделено около 900 миллионов рублей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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