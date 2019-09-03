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03.09.2019 15:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ОЭЗ "Тольятти" вошла в топ-10 российских инвестиционных площадок

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Аналитический центр "Эксперт" подготовил рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) и индустриальных парков России. Особая экономическая зона "Тольятти" попала в десятку лучших российских инвестиционных площадок, заняв восьмое место. По рейтинговой шкале ОЭЗ "Тольятти" был присвоен наивысший статус АА - парки, максимально привлекательные для инвесторов. Такую оценку получили лишь те объекты, которые заняли первые 12 мест.
По рейтинговой шкале ОЭЗ "Тольятти" был присвоен наивысший статус АА – парки, максимально привлекательные для инвесторов. Фото: АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" По рейтинговой шкале ОЭЗ "Тольятти" был присвоен наивысший статус АА – парки, максимально привлекательные для инвесторов. Фото: АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти"
По рейтинговой шкале ОЭЗ "Тольятти" был присвоен наивысший статус АА – парки, максимально привлекательные для инвесторов. Фото: АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти"

Эксперты оценивали привлекательность крупных индустриальных площадок с целью помочь инвесторам сориентироваться при выборе места размещения производства. Анализировали объекты по таким направлениям: местоположение, размер территории, услуги и менеджмент, налоговые и таможенные льготы, стоимость ресурсов, работа с резидентами.

Фото: Правительство Самарской области
В Самарской области пройдет межрегиональная инжиниринговая конференция

Кроме того, при составлении рейтинга эксперты оценивали "дружелюбие" властей. В Самарской области поддержку инвесторам во взаимодействии с органами исполнительной власти в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций в тесном взаимодействии с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, местными властями и институтами развития и поддержки бизнеса.

Сегодня в ОЭЗ "Тольятти" 21 резидент, десять производств уже запущено, общий объем инвестиций резидентов превысил 11 миллиардов рублей, а сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней составила 1,3 миллиарда.

"В 2019 году на площадке должны начать работать еще три предприятия, одно из них - "ПМ-Композит" - уже запустилось, - отмечают аналитики центра "Эксперт". - Ориентировочно в третьем квартале к нему присоединится Самарский завод медицинских изделий, а в конце года - фармацевтическое производство "Мабскейл". Главный проект ОЭЗ "Тольятти" на следующую трехлетку - присоединение к железнодорожной инфраструктуре. 14-километровая ветка от станции Тольятти должна быть построена в 2021 году".

Отметим, индустриальный парк был создан в ОЭЗ "Тольятти" в начале августа текущего года - в ответ на запрос потенциальных инвесторов, которые вместо строительства предприятий с нуля предпочитают размещать производства в уже готовых зданиях, построенных конкретно под условия резидентов. Надо сказать, инвесторы индустриального парка становятся также резидентами ОЭЗ "Тольятти" и могут пользоваться всеми льготами.

Фото: Администрация Тольятти
ТОСЭР "Тольятти" пополнится крупнейшим резидентом

Напомним, в ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны: разрешен беспошлинный ввоз оборудования, сырья и материалов на территорию зоны и вывоз готового товара на экспорт. Тем более, что все ресурсы по поддержке этого направления федеральные власти сконцентрировали в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт". В росте экспорта несырьевых неэнергетических товаров правительство видит один из элементов быстрого роста российской экономики.

Кроме того, на территории ОЭЗ инвесторы работают в условиях особого административного режима с гарантиями государства, получают право выкупа земли по льготной цене и налоговые льготы. По налогу на прибыль компания отчисляет лишь два процента в федеральный бюджет на время всего срока деятельности. По отчислениям в региональный бюджет этого налога в первые пять лет действует нулевая ставка, с шестого по десятый годы - пять процентов, а после десяти лет работы - 13,5 процента. Кроме того, инвесторам в течение десяти лет предоставляется нулевая ставка по имущественному и транспортному налогу, а на пять лет - нулевая ставка по земельному налогу.

Справка "РГ"

Аналитический центр "Эксперт" является членом "Ассоциации независимых центров аналитического анализа" и официально сотрудничает с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами. "Эксперт" специализируется на проведении прикладных исследований в области политики и экономики, формировании отраслевых обзоров и рейтингов компаний, а также организации обсуждения результатов исследований, направленных на экспертную поддержку развития экономики.

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