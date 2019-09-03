Оренбургское молоко оценили в Китае

Оренбургские производители молочной продукции планируют выйти на рынок Китая. Компания "А7 Агро" при содействии областного Центра поддержки экспорта приняла участие в выставке AIFE-2019 в Шанхае.

Как сообщило министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона, Международная азиатская выставка импортных продуктов питания AIFE - одна из крупнейших в Азии. В этом году она проходила при поддержке 20 иностранных посольств и министерства здравоохранения КНР.

На выставке оренбургский агрохолдинг представил молочную продукцию. Особенно понравились многочисленным посетителям экспозиции молочные коктейли и ультрапастеризованное молоко жирностью 3,2 процента бренда "Летний луг".

В ходе бизнес-встреч с китайскими партнерами были достигнуты предварительные договоренности о дальнейшем сотрудничестве. Возможно, уже скоро продукция оренбургского агрохолдинга появится на полках китайских магазинов.

