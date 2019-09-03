Оренбуржье и "Газпром" будут сотрудничать в сфере экологии

Оренбуржье и "Газпром" объединят усилия для решения проблемы обеспечения экологической безопасности региона. Соглашение о сотрудничестве в сфере экологии подписали в Москве врио губернатора области Денис Паслер и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбуржья, документ предусматривает взаимодействие в решении задач, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды и охрану атмосферного воздуха.

Представители "Газпрома" на постоянной основе будут участвовать в работе областного экологического совета, а также в мероприятиях по обеспечению экологической безопасности региона.

- Подписанное соглашение позволит сделать эту работу более эффективной и завершить формирование единой областной системы мониторинга состояния окружающей среды, - констатировал Денис Паслер.

Кроме того, на встрече обсуждались другие актуальные вопросы - в частности, речь шла о газификации населенных пунктов в регионе, развитии инфраструктуры газомоторного топлива, а также о взаимодействии с другими региональными недропользователями по переработке попутного нефтяного газа на мощностях Оренбургского газового комплекса и реализации социальных проектов, в которых участвуют газовики.

Справка "РГ"

На начало 2019 года уровень газификации Оренбургской области составил 98,4 процента (в среднем по России - 68,6 процента). В 2019 году "Газпром" построил и ввел в эксплуатацию газопровод к селу Подлесному Кувандыкского района. Завершены строительно-монтажные работы на газопроводе к селу Березовка в Кваркенском районе.

На территории Оренбургской области действует девять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) "Газпрома". В перспективе еще две АГНКС газовики разместят на федеральной трассе М-5 "Урал".

В рамках программы "Газпром - детям" в регионе построены три физкультурно-оздоровительных комплекса, современные многофункциональные спортивные площадки, игровые комплексы, проведена реконструкция стадиона и Дворца культуры и спорта "Газовик" в Оренбурге. Запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом в селе Северном Северного района.

