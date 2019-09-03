Проблемы развития лесопромышленного комплекса обсудили депутаты Законодательного собрания Пермского края. Выездное заседание круглого стола, посвященного вопросу реализации отдельных полномочий региона в области лесных отношений, состоялось в Соликамске.

Министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов доложил о развитии лесопромышленного комплекса (ЛПК) Прикамья.

По данным министерства, индекс промышленного производства в отрасли в январе - июле 2019 года составил 103,7 процента. Всего на территории региона работает 1234 организации ЛПК, в том числе шесть крупнейших. За первое полугодие текущего года все они отгрузили продукции на 70,1 миллиарда рублей. По прогнозам, объем инвестиций в отрасль за период с 2017 по 2024 год составит 33,9 миллиарда рублей.

Ключевым стало обсуждение транспортной доступности мест проведения лесозаготовительных работ. Другими словами, вопрос максимально разрешенной нагрузки специального автотранспорта. Тема острая, поскольку от этого зависит вся отрасль. Сегодня правила дорожного движения жестко ограничивают массу перевозимых грузов - вес каждого автопоезда должен быть не более 44 тонн. Хотя современный лесовозный транспорт способен перевозить 50 и даже 60 тонн грузов.

По словам депутата краевого Законодательного собрания, президента компании "Соликамскбумпром" Виктора Баранова, такой подход серьезно сдерживает развитие предприятия.

- Если следовать всем правилам, то лесовозы на дороге должны быть загружены лишь наполовину, - сказал он. - Рейсы становятся просто экономически невыгодными. К сожалению, решить проблему на краевом уровне невозможно. Вопрос увеличения максимально разрешенной массы автотранспорта относится к компетенции федерального законодателя.

Поэтому участники круглого стола единогласно поддержали рекомендацию изменить федеральное законодательство в части, касающейся предоставления права региональным властям увеличивать допустимую массу и габариты транспортных средств при перевозке лесоматериалов по автомобильным дорогам общего пользования.

Как отметила председатель профильного комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова, инициатива должна появиться к концу года.

- Речь необязательно должна идти о разовом разрешении, - говорит она. - На местах станет понятней, на каких территориях и в какие периоды можно увеличивать массу и габариты лесовозов.

Отдельно обсуждался вопрос о нуждах граждан в древесине, рассматривались существующие проблемы и варианты их решения на территории Пермского края. Региональный министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Килейко представил доклад об опыте субъектов федерации в урегулировании вопроса сбора и заготовки гражданами валежника для собственных нужд с целью дальнейшей эффективной проработки законопроекта в Прикамье.