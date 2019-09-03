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03.09.2019 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермский школьник спас тонущего ребенка в Турции

Текст: Алексей Трапезников

Детский омбудсмен по Пермскому краю Светлана Денисова наградила ученика пермской школы № 114 Матвея Коляду за проявленный героизм в ситуации, угрожающей жизни и здоровью.

Фото: Пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"
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Как пояснили в управлении уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, в июле Матвей отдыхал с родителями и младшим братом в Турции.

В один из дней он находился на пляже и увидел, как четырехлетний мальчик, за которым не присматривали родители, вошел в воду, начал захлебываться и тонуть.

Матвей бросился на помощь ребенку и смог вытащить его на берег.

Благодаря решительным действиям пермского школьника удалось предотвратить трагедию. От детского омбудсмена он получил благодарственное письмо.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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