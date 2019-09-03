Пермский школьник спас тонущего ребенка в Турции

Детский омбудсмен по Пермскому краю Светлана Денисова наградила ученика пермской школы № 114 Матвея Коляду за проявленный героизм в ситуации, угрожающей жизни и здоровью.

Как пояснили в управлении уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, в июле Матвей отдыхал с родителями и младшим братом в Турции.

В один из дней он находился на пляже и увидел, как четырехлетний мальчик, за которым не присматривали родители, вошел в воду, начал захлебываться и тонуть.

Матвей бросился на помощь ребенку и смог вытащить его на берег.

Благодаря решительным действиям пермского школьника удалось предотвратить трагедию. От детского омбудсмена он получил благодарственное письмо.