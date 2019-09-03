В Оренбуржье заработал Яндекс.Лицей

В Оренбуржье стартовал набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные курсы для школьников, которые хотят обучиться навыкам программирования.

Как сообщило министерство образования области, подать заявку абитуриенты могут на сайте проекта до одиннадцатого сентября. Для поступления достаточно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить, а затем собеседование.

В Яндекс.Лицей принимаются ученики восьмых-девятых классов. Курс обучения рассчитан на два года. На первом этапе ребята изучают Python, а на втором - осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами.

- В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажером или младшим разработчиком, - рассказала руководитель Яндекс.Лицея Марина Суслова. - Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами.

Лицей будет работать на четырех площадках - в Оренбурге и Орске. В Оренбургском колледже экономики и информатики, университетском колледже ОГУ, областном Губернаторском лицее-интернате для одаренных детей и Орском нефтяном техникуме занятия будут проходить два раза в неделю во второй половине дня. Выбрать удобную площадку можно на сайте проекта.

Справка "РГ"

Яндекс.Лицей начал работу в 2016 году. В Оренбуржье он действует при поддержке министерства образования и департамента информационных технологий Оренбургской области. Проект рекомендован АНО "Цифровая экономика". В этом году Яндекс.Лицей набирает школьников почти на 300 площадках в 132 городах России и Казахстана. В 18 городах он будет работать на базе детских учебных центров IT-cube - по соглашению с Фондом новых форм развития образования. По сравнению с прошлым годом география проекта увеличилась более чем в два раза.

