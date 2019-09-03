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03.09.2019 12:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области пройдет межрегиональная инжиниринговая конференция

Текст: Анна Шепелева (Самара)
В Самарской области на базе технопарка "Жигулевская долина" и ведущих вузов 16 и 17 сентября 2019 года пройдет Первая межрегиональная инжиниринговая конференция - "Инжиниринг. Новые инструменты экономического роста". Организаторами являются правительство Самарской области и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), партнером выступает Ассоциация "Технет".
С региональным центром инжиниринга плотно сотрудничают самарские промышленные предприятия самых разных отраслей. Фото: Правительство Самарской области С региональным центром инжиниринга плотно сотрудничают самарские промышленные предприятия самых разных отраслей. Фото: Правительство Самарской области
С региональным центром инжиниринга плотно сотрудничают самарские промышленные предприятия самых разных отраслей. Фото: Правительство Самарской области

Анонсируемое мероприятие пройдет на базе тольяттинского технопарка "Жигулевская долина", где расположен региональный центр инжиниринга. С ним плотно сотрудничают самарские промышленные предприятия самых разных отраслей - от автомобилестроения и авиастроения до медицины, энергетики и IT-технологий. Сейчас в разработке центра инжиниринга находится множество перспективных высокотехнологичных проектов, таких как самолеты-мишени с воздушно-реактивным двигателем для Минобороны РФ, технология создания специальных клапанов сердца на основе биологических тканей для применения в кардиологии, прототипирование контейнеров для внесения жидких удобрений в почву на тракторы МТЗ и прочие. 16-17 октября у участников конференции будет возможность оценить опыт регионального центра инжиниринга.

Фото: Администрация Тольятти
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Отдельное внимание будет уделено блоку вопросов по кадровому потенциалу и адаптации образовательных программ вузов под запросы промышленников. Кроме того, конференция станет площадкой не только для обмена опытом в сфере инжиниринга, но и для поиска потенциальных партнеров, уверены организаторы.

Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Самарский регион активно работает над повышением инвестиционной привлекательности региона и улучшением делового климата. Взаимодействие с инвесторами отлажено в режиме "одного окна". Эту работу ведет Агентство по привлечению инвестиций Самарской области в тесном взаимодействии с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Ключевыми спикерами первого дня работы форума станут ведущие федеральные эксперты отрасли. Среди них: проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы "Технет"  Алексей Боровков, президент НП "ГЛОНАСС", соруководитель рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты "Автонет" НТИ Александр Гурко, член Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Минпромторге России и эксперт Минэкономразвития России по региональным центрам инжиниринга Наталья Кириллова. Модератором пленарной сессии выступит министр экономического развития региона Дмитрий Богданов.

Фото: Официальная страница Волжского инвестиционного саммита и World Halal Day в Facebook
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Завершит деловую программу первого дня конференции серия мастер-классов для повышения компетенций специалистов в сфере инжиниринга. В частности, участникам представят программное обеспечение "ANSYS" и "Компас 3D".

Второй день конференции пройдет на площадках ведущих университетов региона в Самаре и Тольятти. Участники посетят институт инновационного развития СамГМУ и лаборатории СамГТУ, а также Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева. Завершится конференция открытой лекцией по промышленному дизайну и подведением итогов.

Полная программа мероприятий и раздел "Регистрация" размещены на сайте Первой инжиринговой конференции - www.technet-63.ru.

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