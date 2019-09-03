В Самарской области резко увеличилось число бродячих животных

На одном из ближайших заседаний правительства региональные власти должны принять новый порядок расчета норматива, выделяемого из казны на регулирование численности безнадзорных животных. Расценки на поимку и содержание прежде всего бродячих собак вырастут. С начала года предприниматели не выходят на торги по отлову из-за неадекватно низких гонораров.

Напомним, что в этом году вступил в силу ФЗ "Об ответственном обращении с животными". Теперь уличных собак нельзя просто поймать и умертвить, как это, увы, зачастую происходило - с помощью тех же дротиков с препаратом. Процедура отлова предполагает сначала поимку, потом помещение на 10-дневный карантин и осмотр ветеринара, который и принимает решение об эвтаназии (если собака агрессивная или отказывается есть все это время) или кастрации/стерилизации. После операции еще через 10 дней животное нужно в идеале поместить в приют, где ему подыщут хозяина. Деятельность по регулированию численности бродячей живности финансируется из региональной казны.

В этом году норматив в Самарской области на одну особь составил 1,5 тысячи рублей. Так решили чиновники в кабинетах без оглядки на рынок. Тогда как только одна операция стоит в ветклинике намного дороже. В итоге компании-подрядчики, которые традиционно работали на этом специфическом рынке, отвернулись от него: в большинстве муниципалитетов весенние аукционы были сорваны. По мнению предпринимателей, норматив следует поднять как минимум в пять-семь раз.

Однако в региональном правительстве, зная о проблеме, не торопятся ее решать. До сих пор вопрос по нормативу, как сообщил на запрос "РГ" замруководителя департамента ветеринарии Самарской области Юрий Максимов, находится на согласовании. При этом, по данным ведомства, за первое полугодие 2019 года количество отловленных голов по всей губернии составило всего 2743. Для сравнения: по итогам 2018 года эта цифра была 9350. Причем общая цифра по региону (2743) сложилась во многом благодаря Самаре. Последние полтора года отловом бродячих собак в столице региона занималась "Компания "Поволжские расходные материалы".

По итогам первых шести месяцев этого года фирма поймала около двух тысяч особей. Таким образом, несложно подсчитать, что на всю остальную область приходится всего несколько сотен отловленных животных. Нетрудно догадаться, что остальные бродят на свободе и продолжают активно размножаться. Более того, по словам Григория Бондарева, директора охотхозяйства "Пойменное" (оно последние годы занималось отловом безнадзорных особей в городе-спутнике Самары Новокуйбышевске), собаки стали сбиваться в стаи и уничтожать живность в лесах, нанося урон хозяйствам.

Увеличение норматива, по мнению Юрия Максимова, позволит обеспечить участие организаций в торгах по отлову безнадзорных животных. Потолок гонорара за процедуру отлова, которая должна закончиться для животного стерилизацией или кастрацией, предлагается установить на уровне 4,5 тысячи рублей. За эвтаназию сумму даже сократили - до 1,4 тысячи рублей. Причем предлагается следующий расклад: 70 процентов отловленных пойдут под эвтаназию, остальных лишат возможности размножаться. Такое соотношение чиновники позаимствовали в Самаре на основе опыта "Поволжских расходных материалов". Таким образом, норматив "в среднем" составит 2391 рубль.

Но ведь ни заказчик, ни подрядчик заранее не знают, что в итоге будет с пойманным животным, - решение принимает ветеринар. Как же можно выходить на торги с заданным соотношением?

- При таком раскладе все закончится тем, что исполнителю придется работать себе в убыток или нарушать закон, - уверен Григорий Бондарев.

К слову, мэрия Самары ищет подрядчиков для отлова бродячих собак. Но даже в условиях дополнительно выделенных из городской казны средств (более 3,1 миллиона рублей) сделать это будет непросто.

Как пояснила корреспонденту "РГ" представитель "Поволжских расходных материалов", фирма больше не будет заниматься поимкой и содержанием животных.

- Это экономически невыгодно. Мы получали за особь около 3,6 тысячи рублей, это ни о чем. Постоянно возникают трения между местными законодательными актами и ФЗ. Еще одна проблема - переполненные приюты для животных. Собак выловим, прооперируем, а дальше что, куда их? - пояснила собеседница.

Таким образом, уверены все опрошенные "РГ" эксперты этого рынка, катастрофическую ситуацию с отловом в регионе бродячих собак символическое увеличение норматива не спасет. Нужно вводить расценки, опираясь на стоимость услуг. Так, только прайс на весь комплекс услуг для бродячей собаки в государственной ветклинике составляет сегодня около семи тысяч рублей. А ведь сам отлов стаи тоже стоит денег. Также необходимо было еще вчера дать денег из казны на строительство новых приютов.

Юрий Максимов уточнил, что варианты выделения из областного бюджета субсидий профильным некоммерческим организациям на приюты рассматриваются. Вот только почему региональные власти так долго согласовывают и рассматривают очевидный вопрос? Ведь полномочия им переданы еще вчера (с начала года), так почему же позаботиться об их исполнении чиновники планируют только завтра (под занавес 2019-го)? .