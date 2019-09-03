Казань постепенно отходит от проведения 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. Первоначально власти делали осторожные прогнозы, заявляя, что на турнир приедет около ста тысяч гостей вместе с участниками. Однако такого наплыва не ожидал никто: с 22 по 27 августа соревнования посетили 270 тысяч зрителей, гостиницы в городе оказались заполнены в среднем на 95 процентов. Еще немного цифр: в 56 компетенциях соревнований за медали боролись 1353 конкурсанта из 63 стран, более 19 тысяч человек "сопровождали" чемпионат (представители СМИ, волонтеры, персонал).

Чемпионат завершился, а его наследие и, образно говоря, "послевкусие" остались. Они дают богатую пищу для размышлений о будущем профессионального образования.

Сейчас Татарстан делает все возможное, чтобы оборудование и станки, которые спонсоры предоставили для соревнований, остались в республике. Переговоры ведутся с руководством оргкомитета (председатель - вице-премьер РФ Татьяна Голикова) и со всеми заинтересованными сторонами. Планируется, что инвентарь будет использован для дальнейшего оснащения колледжей и техникумов.

Во время проведения чемпионата на различных конференциях часто ставился вопрос о престижности рабочих профессий сегодня и вообще о роли образования: насколько оно удовлетворяет запросам рынка. Вроде бы все неплохо. К примеру, 19-летний Айдар Минеев из Татарстана (он завоевал единственное для республики золото в компетенции "Изготовление прототипов"), поступая в колледж, не задавался вопросом о престижности профессионального образования: перед его глазами стоял опыт брата, который в свое время стал победителем на европейском турнире. И Минееву очень захотелось попасть в национальную сборную страны.

Однако специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков призвал измененить государственную политику в системе образования, исходя из итогов чемпионата WorldSkills.

- Разрыв между лучшими передовыми практиками и общей системой подготовки в настоящий момент только увеличился, - отметил он. - Нам необходимо принять очень серьезные меры, чтобы мы от отдельных чемпионатных практик перешли к системным преобразованиям. Экономики, даже в самых развитых странах, поменялись, а системы образования - нет. И этот разрыв - требуются одни навыки, а на рынок выпускают людей с другими навыками - абсолютно одинаковый для всех стран.

Песков также заметил, что WorldSkills - это давным-давно не чемпионат. Он перестал быть чемпионатом в привычном виде где-то в 2015 году. В России это самая массовая система подготовки новых кадров, и огромные корпорации сотрудничают с движением WorldSkills как для маркетинга, так и для поиска квалифицированных специалистов.

Директор по корпоративным проектам южнокорейской компании по производству электронной техники Сергей Певнев признал, что сегодня одним из слагаемых конкурентоспособности является уровень мастерства рабочих. И поэтому инвестиции корпорации в движение оправданы: WorldSkills позволяет молодым профессионалам узнать лучшие мировые стандарты и, возможно, привнести что-то свое.

- Мы принимаем на работу победителей соревнований, и они демонстрируют замечательные результаты на производстве, - говорит Сергей Певнев. - В Корее есть специальное подразделение, которое весьма результативно занимается подготовкой конкурсантов к соревнованиям. Причем эта деятельность осуществляется не только для Южной Кореи: уже второй раз были подготовлены члены национальных сборных России и Вьетнама.

- Помню, родители говорили, что выбор профессии - навсегда, - призналась Татьяна Голикова. - Но мир меняется, и единая профессия - это устаревшие подходы. Современный мир требует гибкости мышления, мобильности рабочей силы. По данным исследований, уже сейчас 23 процента сотрудников в мире - 1,3 миллиарда человек - выполняют работу, которая не соответствует их навыкам. Важно преодолеть эту тенденцию, чтобы потенциал человека был востребован в течение всей жизни.

По ее словам, Россия уже столкнулась с ситуацией растущей нехватки квалификации на рынке труда. Технические навыки устаревают в течение трех-пяти лет, поэтому в стране планируется внедрить программы профобучения по самым перспективным профессиям. Они позволят сформировать кадровый потенциал.

Голикова отметила, что в рамках нацпроекта "Образование" в России реализуется программа "Молодые профессионалы". Она направлена на поддержку среднего образования в России и появилась во многом благодаря включению России в движение WorldSkills.

- Уже сегодня 59 процентов наших выпускников выбирают профессиональное образование, - утверждает Голикова. - В предстоящие годы мы создадим сеть из более, чем 100 центров опережающей профессиональной подготовки, которые будут координировать работу по новым профессиям, необходимых рынку. Такие центры в этом году появятся в 14 регионах страны. .

Между тем

Примечательно, что некоторые автономные провинции участвовали в чемпионате отдельно от своих стран. Так, к примеру, в списке появились итальянский Южный Тироль и китайский Тайбэй.