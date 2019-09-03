Аэропорт Тувы получил статус международного

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии международного аэропорта "Кызыл". Этим же документом соответствующим службам поручено установить в аэропорту грузопассажирский пункт пропуска через границу РФ со статусом многостороннего.

Об этом сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице ВКонтакте.

- Аэропорт "Кызыл" открыт для международных полетов. Пока функция будет нерегулярной, по мере необходимости. Но с ростом числа трансграничных маршрутов через Туву перейдем в постоянный режим, - отметил Шолбан Кара-оол.

Масштабная реконструкция тувинского аэропорта началась в 2015 году. За это время в обновление было вложено три миллиарда рублей. В результате реконструкции до трех километров увеличена взлетно-посадочная полоса, модернизированы наземные мощности и службы, аэропорт получил возможность принимать суда любого типа.

- Со статусом международного география полетов, обслуживаемых аэропортом, предположительно расширится на четыре направления. В частности, существуют предварительные договоренности с властями Китая и Монголии о воздушном сообщении между столицей Тувы и городами Пекин и Урумчи (КНР), а также Улан-Батор и Улангом (Монголия), - отметили в пресс-службе правительства региона.

С открытием международных рейсов в Туве рассчитывают увеличить общий пассажиропоток в 7,4 раза - с нынешних 33,7 тысячи человек до 249,3 тысячи к 2030 году.