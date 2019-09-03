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03.09.2019 10:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Песков: В Иркутске подтвердили отстранение скандальной чиновницы

Начальницу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от паводков людей, отстранили от работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко.

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Напомним, 20 августа в интернете появилась аудиозапись, на которой чиновница в оскорбительной форме высказывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна. При этом сама руководитель пресс-службы заявила, что запись является подделкой, добавив, что за время ЧП несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные территории. В настоящее время проводится расследования, скандальную аудиозапись отправили на экспертизу.

В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал подобные высказывания недопустимыми и выразил надежду, что глава региона примет "соответствующее решение", если обнародованная запись является подлинной, сообщает РИА Новости.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, от которого больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. В результате ЧП погибли 25 человек (шестеро числятся пропавшими без вести), пострадали более 45 тысяч жителей региона, подтоплено свыше 17 тысяч домов, разрушены объекты инфраструктуры. Общий ущерб от разгула стихии оценивается в 29 миллиардов рублей.

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