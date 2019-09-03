В начале недели Владимир Путин приехал в Иркутскую область и ответил на вопросы жителей Тулуна - города, сильно пострадавшего от наводнения. Общение проходило вне запланированного графика - президент сам подходил к людям, которые ждали его на улице. Он пообещал сохранять режим ЧС в регионе до тех пор, пока вопрос с обеспечением людей жильем не будет решен.

У школы №6 собралось несколько сот тулунчан. Многие стояли с утра, ждали, что президент, осмотрев школу после ремонта, выйдет к ним и поговорит. "Владимир Владимирович, помогите нам!" - раздались голоса, когда Путин вышел на улицу. И он подошел и проговорил с людьми почти час. Переходил от человека к человеку, вникал в конкретные ситуации, уточнял детали. Стоявшие рядом вице-премьер Виталий Мутко и губернатор Сергей Левченко буквально с ходу брали дело "на карандаш".

"Мы не уезжаем из Тулуна и не уедем, но жить тяжело", - жаловались люди. Одни потеряли крышу над головой, другие - свой небольшой бизнес, источник дохода семьи. Но не надежду. Президент сказал им, что главное - оживить в Тулуне хозяйственную жизнь. "Мы поговорим с теми людьми, которые занимаются бизнесом здесь, поговорим с нашими крупными компаниями, чтобы они открывали здесь производства", - сказал Путин. Чуть позже на совещании он поручил чиновникам подготовить комплексный план развития бизнеса и экономики региона и города.

Жаловались люди и на проволочки с оформлением документов, оценкой ущерба, выплатой компенсаций, с капремонтом домов, но все это в конечном счете сводилось к работе местных чиновников.

- Очень долго все оформляется, - чуть не плакала женщина.

- Значит, нужно ускорить, - ответил Путин.

Пояснил, что "для этого и приехал - посмотреть, как все работает". И обозначил свою позицию: обеспечить жильем нужно всех пострадавших. "Будут строить столько, чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали. И более того. Пока вопрос с жильем не будет решен, режим ЧС будет продолжать действовать", - заявил президент.

Нужно не "в основном", а каждому заплатить, кто имеет на это право

От школы кортеж президента двинулся на совещание к зданию местной администрации, тут собралось еще больше людей.

- Владимир Владимирович, можно вопрос от всей деревни? - кричит женщина. Становится понятно: здесь жители не только Тулуна, но и других пострадавших мест.

Президент подошел, и поток жалоб снова обрушился на него. Кто-то потерял работу, кто-то не успел прописаться в подтопленном доме и теперь не может добиться справедливости через суд, у кого-то дом затопило два раза, но аварийным его не признали. У многих снесло огороды.

- Я специально приехал, чтобы на все эти темы еще раз поговорить, - ответил Путин. По огородам он дал поручение в тот же день - "провести анализ того, что люди утратили, и доложить - мы этот вопрос закроем".

Любовь Васильевна Дунцова рассказала, что в поселке Аршан у нее живет брат: "Ему 77 лет, он неходячий. Аршан - первый поселок, в который пришла большая вода. И сидит там глава сельского поселения, царек местного значения, всех посылает".

- И что, там до сих пор ничего не происходит? - уточнил Путин.

- Ничего не выплачивают населению, потому что никакой комиссии не было, - кивнула Любовь Васильевна.

- Почему там ничего не происходит? - обратился президент уже к губернатору Сергею Левченко.

Тот сослался на информацию от главы района, согласно которой "комиссия там была и все акты сделаны".

- Съездите и посмотрите, что там происходит, потом доложите мне, - поручил губернатору Путин. "Я приезжаю сюда неоднократно, а вы-то съездите туда, в пострадавший район. Надо побывать там", - повторил президент. В его тоне чувствовалось раздражение: он недоволен тем, как относятся к людям в беде. Потом он еще раз заявит чиновникам, что "нужно не "в основном", а каждому заплатить, кто имеет на это право".

Уже на совещании президент призвал чиновников "искать возможность не отказать гражданам, а помочь". "Острых проблем много, как до сих пор много волокиты и управленческих сбоев", - констатировал Путин. Тысячи семей лишились жилья, многие дома требуют капремонта. "Решение этих проблем продвигается слишком медленно, несмотря на то, что на федеральном уровне именно на это целевым образом выделено более 14 млрд рублей", - отметил президент.

Из 5143 семей, оставшихся из-за паводка без крыши над головой, свидетельство о предоставлении выплат на покупку жилья получили две тысячи. "Количество получивших меньше, чем половина. Оплачено из этих свидетельств и того меньше", - обратил внимание Путин. "Деньги-то есть, надо разворачиваться быстрее", - указал он чиновникам.

- Какие еще проблемы нужно решить? - обратился Путин к мэрам подтопленных городов.

Услышав от мэра Тулуна Евгения Кариха только слова "благодарности за принятые беспрецедентные меры", Путин ответил тихо, сухо и жестко: "Мы собрались не для того, чтобы друг друга хвалить". "Мне бы очень хотелось, чтобы люди хвалили вас, - сказал он мэру Тулуна. - И вас, и всех остальных. Должен с сожалением констатировать, что таких благодарностей пока немного". Президент напомнил региональным политикам: самый лучший способ переизбраться - показать результаты работы в этой сложной для города и для людей ситуации. "Сделайте это", - отрезал он.

А жителям, которые не расходились и после совещания все еще ждали Путина у здания администрации, он обещал приехать еще раз. Президент вновь обратился к людям уже перед самым отъездом с подножки автомобиля: "Я внимательно буду смотреть за тем, что у вас происходит. Добьемся того, что каждый человек, который имеет право, это право реализует. Увидите, я все сделаю".