Ученые обнаружили родство между комодским драконом и курицей

Сибирские ученые расшифровали геном комодского варана. Это самый крупный ящер из проживающих на планете в настоящее время.

Вес комодского ящера, которого еще называют комодским драконом, может достигать более 130 килограммов. Он вынослив, прекрасно плавает, а на суше способен развивать скорость до 20 км/ч.

"С помощью метода компьютерного моделирования, разработанного в лаборатории ИМКБ СО РАН, была произведена сборка хромосом", - сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири". - "Исследование позволило составить генеалогическое древо варана и получить материалы для дальнейшего анализа его физиологических особенностей".

Ученым удалось выявить 201 ген с признаками положительного отбора, повлиявшим на сердечно-сосудистую, энергетическую и хеморецепторную системы варана. Одна из уникальных особенностей ящера - строение сердечно-сосудистой системы. Сердце варанов является четырехкамерным, в отличие от других рептилий. А раздельные круги кровообращения приближают их к птицам и млекопитающим.

Помимо этого, половые хромосомы комодского дракона оказались гомологичны 28-й хромосоме курицы или 18-й - ящерицы каролинский анолис.

По словам ученых, понимание генетических особенностей ящеров позволит сохранить их разновидность в дикой природе. Ведь в настоящее время численность многих видов рептилий сокращается, так как они не выдерживают конкуренции с млекопитающими и с человеком.