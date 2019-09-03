В Бурмистрово после масштабной реконструкции открылась школа

Школьники деревни Бурмистрово отметили сразу два праздника - День знаний и новоселье. После масштабной реконструкции здесь открылась обновленная школа. Теперь все 154 ученика, среди которых пятнадцать первоклассников, будут учиться в комфортных условиях в одну смену.

В честь знаменательного события, которого местные жители ждали пятнадцать лет, на торжественную линейку в школу приехали почетные гости - губернатор Новосибирской области Андрей Травников, спикер Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, сенатор Владимир Городецкий, глава Искитимского района Олег Лагода.

- Сегодня школьники Бурмистрово получают не просто пристройку, а, по сути, новую школу, которая станет местом, где ребята не только приобретают знания, но и определяются со своим будущим, - отметил Андрей Травников, поздравляя школьников и педагогический коллектив с Днем знаний.

Традиционную красную ленточку вместе с гостями перерезала первоклассница Диана Юнышева. Девочка от новой школы в восторге, а особенно ей понравился актовый зал, где она планирует заниматься танцами и вокалом. Родители Дианы тоже очень довольны тем, что дочь будет учиться в школе, оборудованной по современным стандартам.

Напомним, что впервые о необходимости строительства пристройки к зданию одноэтажной школы в Бурмистрово заговорили еще в 2003 году, когда здесь побывала комиссия из областного министерства образования. Ситуация обострилась в 2012-м - к тому времени количество жителей деревни увеличилось до 1,6 тысячи человек, а школьников, соответственно, до 150.

- Дети учились в две смены, в школе не было своих мастерских, спортивного и актового залов и столовой, - вспоминает директор МКОУ "СОШ д. Бурмистрово" Светлана Щеблетова. - Несмотря на все трудности, за последние двадцать лет школа выпустила восемнадцать медалистов - девять золотых и девять серебряных. Новая пристройка поможет значительно улучшить учебный процесс. Самое главное, что теперь дети будут учиться только в одну смену.

Вопрос о строительстве пристройки был решен благодаря активной поддержке спикера Законодательного собрания региона Андрея Шимкива. Сначала объект включили в долгосрочную целевую программу "Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2015 годы". Затем была подготовлена проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза проекта. После чего возведение пристройки включили в программу наказов избирателей спикера заксобрания Андрея Шимкива и депутата Евгения Покровского. На последнем звонке в мае 2017 года Андрей Шимкив пообещал выпускникам, что масштабная реконструкция школы начнется в ближайшее время. И свое обещание сдержал. В 2018-м генеральный подрядчик объекта - АО "Бердский строительный трест" - приступил к работе. А через год строители сдали пристройку в эксплуатацию.

В новом двухэтажном здании разместились актовый зал на 170 мест, спортзал с раздевалками и душевыми, библиотека с обновленным книжным фондом и тремя компьютерами с выходом в интернет, столовая, кабинет технологии для девочек с современными швейными машинками и мастерские для мальчиков со станками с ЧПУ. В пристройке есть даже лифт для маломобильных школьников. Из средств областного бюджета на строительство и оснащение пристройки оборудованием и инвентарем было направлено 169 миллионов рублей.

В честь новоселья губернатор вручил директору школы сертификат на приобретение оборудования для кабинета технологии в размере 500 тысяч рублей. Спикер Законодательного собрания региона Андрей Шимкив передал школе сертификат на 150 тысяч рублей для приобретения снаряжения для туристического объединения "Ровесник", а глава Искитимского района Олег Лагода - сертификат на 150 тысяч рублей на покупку инвентаря в спортзал.

Прямая речь

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

- Масштабная реконструкция и строительство новых школ в сельских районах - обязательное условие развития сельских территорий. Наказ жителей Бурмистрово выполнен, пристройка к школе построена качественно и в срок. Ребятам, которые сегодня идут в обновленную школу, хочу сказать: никогда не стесняйтесь, что вы деревенские, - гордитесь этим, учитесь, добивайтесь результатов. Теперь у вас есть все возможности стать лучшими. Новая школа - это прекрас-ный подарок жителям деревни, но есть еще одна проблема Бурмистрово - отсутствие клуба. Будем вместе работать над решением этого вопроса.