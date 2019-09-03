В Приангарье 3,4 тысячи человек остались без света из-за молнии

В Иркутской области из-за удара шаровой молнии в подстанцию оказались обесточены десять населенных пунктов, где проживают почти 3,4 тысячи человек.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Иркутскую электросетевую компанию, при прохождении грозового фронта молния попала в комплектное распределительное устройство на подстанции 110 кВ "Бохан".

- Нарушено электроснабжение населенных пунктов: районный центр Бохан, село Новая Ида, деревень Хандагай, Скороход, Заглик, Булык, Харатирген, Хохорск, Русиновка, Воскресенка. Энергетики рассчитывают устранить аварию к 20.00 по местному времени, - сообщили в компании.