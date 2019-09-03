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03.09.2019 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье 3,4 тысячи человек остались без света из-за молнии

Текст: Надежда Столярчук

В Иркутской области из-за удара шаровой молнии в подстанцию оказались обесточены десять населенных пунктов, где проживают почти 3,4 тысячи человек.

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Как сообщил ТАСС со ссылкой на Иркутскую электросетевую компанию, при прохождении грозового фронта молния попала в комплектное распределительное устройство на подстанции 110 кВ "Бохан".

- Нарушено электроснабжение населенных пунктов: районный центр Бохан, село Новая Ида, деревень Хандагай, Скороход, Заглик, Булык, Харатирген, Хохорск, Русиновка, Воскресенка. Энергетики рассчитывают устранить аварию к 20.00 по местному времени, - сообщили в компании.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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