В Томской области главу банка похитили за долги

Руководителя филиала Сбербанка города Стрежевой Томской области, пропавшего на прошлой неделе, нашли живым.

- Он сообщил, что 28 августа 2019 года был похищен двумя неизвестными лицами, которые вывезли его в соседний город, где незаконно удерживали в частном доме до 2 сентября 2019 года, с целью возвращения ранее одолженных денежных средств, - сообщает СУ СКР по Томской области.

По факту похищения банкира возбуждено уголовное дело. Похитители установлены. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Как стало известно, 28 августа 2019 года за помощью к правоохранителям обратилась супруга банкира. Она рассказала, что муж отвел ребенка в детский сад и после этого исчез. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". УВД по Томской области разместило ориентировку о розыске пропавшего без вести руководителя филиала. В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий банкира удалось найти живым.