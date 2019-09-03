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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Штаты с плюсом

Верховный суд России увеличил число судей в Иркутской области
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 196(7954)
По поручению главы государства Верховный суд России увеличил число судей в Иркутской области. Об этом сообщил "РГ" руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов.

Как напоминают информационные агентства, ранее вице-премьер Виталий Мутко на совещании попросил президента России усилить судебную коллегию в Тулуне, так как у людей в мантиях на месте выросла судебная нагрузка: поступило очень много обращений от пострадавших от паводка.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин жестко поговорил с чиновниками в Иркутской области

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулун сообщил, что попросит председателя Верховного суда России выделить в Иркутскую область дополнительных судей. Также глава государства заявил, что попросит, чтобы судьи опирались на различные виды доказательств - не только документы, но и свидетельские показания, на видео.

Глава государства отметил, что суды должны подходить к решению этих вопросов "максимально неформально".

"Поручение, данное накануне, было выполнено почти сразу, - сообщил Павел Одинцов. - Произошло увеличение штатной численности районных судов Иркутской области на семь единиц судей и 14 единиц работников аппаратов судов. Вчера такое поручение поступило, и сегодня такое решение уже состоялось".

Паводки в Иркутской области начались в конце июня.

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