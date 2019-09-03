На Ставрополье потерпел крушение штурмовик Су-25УБ

3 сентября около 15 часов мск стало известно, что на территории Ставропольского края разбился штурмовик Су-25УБ ВКС России.

Тренировочный полет он начал с военного аэродрома в городе Буденновске. В Минобороны России подтвердили, что самолет разбился при выполнении учебно-тренировочного полета.

"3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - отметили в военном ведомстве.

На поиски пилотов и воздушного судна отправились наземные силы и вертолет. Место падения самолета удалось обнаружить оперативно - Су-25 оказался полностью разрушен. Как позднее сообщил источник "РГ" в вооруженных силах, штурмовик выполнял фигуру высшего пилотажа - "мертвую петлю". Из фигуры пилотам по неизвестным причинам выйти не удалось, и самолет почти вертикально ударился о землю. Воронка от падения штурмовика достигла трех метров в глубину. По данным минобороны, оба пилота успели катапультироваться до столкновения. Их поиски на момент подписания номера газеты продолжались.

Тем временем также примерно в 15.30 мск в Шереметьеве во время буксировки борт авиакомпании "Аэрофлот", вылетавший в Пекин, столкнулся крыльями по касательной с пустым лайнером Royal Flight. При этом пассажиры и члены экипажа не пострадали. Прокуратура проводит проверку.