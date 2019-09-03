На Ставрополье разбился военный штурмовик Су-25УБ

Во вторник в Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Известно, что штурмовик базировался на военном аэродроме в городе Буденновске. Там дислоцирована 6971-я авиабаза из состава 7-й бригады ВКО. Авария произошла в ходе планового учебно-тренировочного полета. О причинах падения не сообщается. Жертв и разрушений на земле не имеется: самолет упал в безлюдной местности и не был снаряжен боекомплектом.

По данным ведомства, оба пилота успели катапультироваться. Сейчас спасатели ведут их поиски. В район ЧП вылетел вертолет.