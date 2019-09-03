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03.09.2019 16:16
Проект: В регионах

Школам Черкесска передали Знамя Победы для несения вахты памяти

Текст: Ирина Варламова (Черкесск)
В столице Карачаево-Черкесии впервые пройдет патриотическая акция "Часовой у Знамени Победы". Она посвящена 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться до 9 мая 2020 года.
Фото: пресс-служба мэрии города Черкесска Фото: пресс-служба мэрии города Черкесска
Фото: пресс-служба мэрии города Черкесска

Вахту памяти будут нести учащиеся всех школ Черкесска. Первой принять символ Великой Победы советского народа над фашизмом выпала честь Центру образования №11. На торжественной церемонии передачи знамени присутствовали представители городской власти, республиканского и городского Советов ветеранов, регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи, учащиеся других школ и жители города.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Заместитель мэра Черкесска Елена Иенсен-Данильчук поздравила учащихся с новым учебным годом и отметила, что именно в этот день начинается замечательная акция "Часовой у Знамени Победы.

- Учащиеся всех школ будут нести вахту памяти у реликвии - величайшего символа подвига советского народа над фашистской Германией. Мы благодарны нашим ветеранам, которых, к сожалению, остается все меньше, за то, что мы живем под мирным небом, - напомнила Елена Иенсен-Данильчук, призвав больше заботиться о ветеранах.

Одним из трогательных моментов церемонии была передача Знамени школе. Копию реликвии, которая хранится в музее боевой славы Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска, ученикам вручил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Бобрышев.

- Необходимо чтить героический подвиг дедов и прадедов, отстоявших независимость Родины, - напутствовал ветеран юных часовых.

- Ребята из Центра образования №11 как раз и стараются помнить историю своей страны. Из года в год на городских смотрах Музей боевой славы этой школы занимает лидирующие места, - отметила директор Центра военно-патриотического воспитания молодежи Светлана Магкаева.

По словам Магкаевой, весь учебный год в образовательных организациях города пройдут уроки мужества и торжественные мероприятия, посвященные памятным датам в истории России. Также волонтеры организуют акцию "Помоги ветерану".

Напомним, в этом году школы Черкесска открыли свои двери для 16 тысяч учащихся, первый школьный звонок прозвенел более чем для 1,8 тысячи первоклассников.

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