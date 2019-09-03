Строящуюся в Магасе мечеть назвали "Сердце Кавказа"

В столице Ингушетии завершается строительство большой мечети. Ее решили назвать "Сердце Кавказа".

Под Соборную мечеть в Магасе, рассчитанную на восемь с половиной тысяч верующих, выделена площадь в 20 гектаров, вокруг нее на этой территории будет разбит парк.

По проекту мечеть трехэтажная, включая цокольный этаж, у нее - четыре минарета высотой 65 метров. Архитекторы предусмотрели пандусы и лифты для инвалидов-колясочников. В цокольных помещениях планируется разместить музей исламской культуры.

Как сообщил мэр Магаса Беслан Цечоев, на завершающей стадии строительство корпуса, минаретов и кровли культового сооружения. Строительные работы ведутся быстрыми темпами.

Будущая мечеть назвали "Сердце Кавказа" не случайно.

- Магас, строящийся на месте древнего города с одноименным названием, который был столицей государства Алания, является центром Кавказа исторически. Кроме того, в столице Ингушетии нередко проводятся общекавказские мероприятия, которые, в том числе, направлены на гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, - считают в администрации Магаса.