В Нальчике рабочий погиб из-за обвала грунта

Во вторник днем в столице Кабардино-Балкарии погиб рабочий. По информации ГУ МЧС по региону, во время проведения земляных работ на улице Лермонтова неожиданно грунт обвалился и засыпал одного из рабочих.

"На место происшествия отправились силы и средства поисково-спасательного отряда МЧС, дежурный караул пожарно-спасательной части №1 и оперативная группа МЧС России. Пострадавшего достали из-под завалов без признаков жизни", - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Причины обрушения грунта сейчас устанавливаются, идет проверка. В операции по извлечению пострадавшего участвовали 17 спасателей и четыре единицы техники.