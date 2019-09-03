Для развития Арктики требуется качественное интернет-покрытие региона

Международное сотрудничество и интеграция новейших технологий будут способствовать развитию Арктики - такой вывод сделали эксперты второго цифрового форума, который закончил свою работу в Петербурге. Одним из ключевых проектов, демонстрирующих возможности кооперации стран, стал проект ПАО "МегаФон" и финской инфраструктурной компании Cinia Oy по созданию международного консорциума. Он построит новую подводную высокоскоростную оптическую линию между Хельсинки и Токио.

Кабель планируется проложить по дну Северного Ледовитого океана. Линия протяженностью 10 тысяч километров станет уникальным маршрутом Европа - Азия с наилучшими показателями скорости передачи сигнала. Оптимальное сочетание самого низкого уровня задержки сигнала и высокого уровня доступности сети заложено в архитектуре маршрута. По словам Александра Соболева, директора по стратегии и развитию бизнеса ПАО "МегаФон", оптимальным техническим решением проекта стала прокладка кабеля по арктическому шельфу, что будет способствовать цифровизации региона.

Важность новой линии очевидна. По мнению Сергея Катикова, советника президента Русского географического общества по международным вопросам, именно отсутствие широкополосного интернета в большинстве арктических регионов тормозит их развитие.

Аналитики отмечают, что этот проект, помимо прочих векторов развития, даст Арктике возможности стать хабом для международных дата-центров, поскольку в этом регионе для охлаждения достаточно лишь наружного воздуха. Первым проектом, использующим климатические возможности региона, стал дата-центр Google в финском городе Хамина. Оборудование здесь охлаждается водами Финского залива. Однако арктический холод позволит реализовать не один подобный проект на российской части Арктики, а значит, привлечет новых инвесторов.

Нехватку инвестиций отмечает Марат Есеев, проректор по научно-инновационному развитию, заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной физики Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. Сегодня Арктика уже испытывает кадровый голод, поэтому задача подготовки необходимого числа квалифицированных кадров не менее важна, когда речь идет о "технологической прокачке" Арктического региона. Однако сегодня по структуре расходов на НИОКР видно, что российские инвесторы пока не особо заинтересованы в развитии бизнеса на Севере. По словам Есеева, больше половины таких расходов в западных странах ложится на плечи бизнеса, компаний, заинтересованных в подготовке кадров, в России же большую часть расходов берет на себя федеральный бюджет.

Способствовать привлечению инвесторов сможет международная система "Арктическая инвестиционная матрица", созданная международным экономическим советом. Она должна помочь в создании финансовых инструментов и фонда для развития сотрудничества между компаниями разного уровня в Арктике. По словам вице-председателя совета Теро Ваурасте, уже подписан меморандум о работе в этом направлении и предприниматели могут участвовать в создании системы.

- Это будет объединение различных национальных финансовых механизмов, возможно, итогом будет создание международного фонда, - уточнил Ваурасте, добавив, что проект будет запущен следующей осенью.

Свою лепту в цифровизацию Арктики внесет и Петербург. Здесь появится новый научно-образовательный центр мирового уровня в сфере сетей 5G и перспективных сетей 2030. Сети нового поколения уже начали тестировать. Телекоммуникационный оператор МТС и компания Huawei запустили в Кронштадте первую в России пользовательскую сеть связи 5G. Сеть нового поколения охватит почти весь город и будет доступна пользователям 5G-смартфонов. В ней тестируют инновационные технологии: решения для Smart City, беспилотного транспорта, интернета вещей, телемедицинских услуг. При подключении к сети 5G коммерческий смартфон продемонстрировал в Кронштадте пиковую скорость 1,2 гигабита в секунду.

Прямая речь

Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга:

- Мы живем в цифровую эпоху. Сегодня умные технологии задают темпы роста экономики и определяют качество жизни людей. Использование цифровых технологий - для нас важнейший приоритет в развитии города, потому что они позволяют вывести управление городом на новый уровень. Мы делаем совершенно новый рывок, перестраиваем все свое городское хозяйство.

Я уверен, что с помощью тех организаций, фирм, наших партнеров, которые приехали на цифровой форум, мы сможем сделать Санкт-Петербург цифровой столицей России.