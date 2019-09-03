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03.09.2019 08:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кабель по дну океана

Для развития Арктики требуется качественное интернет-покрытие региона
Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 195(7953)
Международное сотрудничество и интеграция новейших технологий будут способствовать развитию Арктики - такой вывод сделали эксперты второго цифрового форума, который закончил свою работу в Петербурге. Одним из ключевых проектов, демонстрирующих возможности кооперации стран, стал проект ПАО "МегаФон" и финской инфраструктурной компании Cinia Oy по созданию международного консорциума. Он построит новую подводную высокоскоростную оптическую линию между Хельсинки и Токио.

Кабель планируется проложить по дну Северного Ледовитого океана. Линия протяженностью 10 тысяч километров станет уникальным маршрутом Европа - Азия с наилучшими показателями скорости передачи сигнала. Оптимальное сочетание самого низкого уровня задержки сигнала и высокого уровня доступности сети заложено в архитектуре маршрута. По словам Александра Соболева, директора по стратегии и развитию бизнеса ПАО "МегаФон", оптимальным техническим решением проекта стала прокладка кабеля по арктическому шельфу, что будет способствовать цифровизации региона.

Фото: iStock
В Кронштадте запустили первую в России сеть 5G

Важность новой линии очевидна. По мнению Сергея Катикова, советника президента Русского географического общества по международным вопросам, именно отсутствие широкополосного интернета в большинстве арктических регионов тормозит их развитие.

Аналитики отмечают, что этот проект, помимо прочих векторов развития, даст Арктике возможности стать хабом для международных дата-центров, поскольку в этом регионе для охлаждения достаточно лишь наружного воздуха. Первым проектом, использующим климатические возможности региона, стал дата-центр Google в финском городе Хамина. Оборудование здесь охлаждается водами Финского залива. Однако арктический холод позволит реализовать не один подобный проект на российской части Арктики, а значит, привлечет новых инвесторов.

Нехватку инвестиций отмечает Марат Есеев, проректор по научно-инновационному развитию, заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной физики Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. Сегодня Арктика уже испытывает кадровый голод, поэтому задача подготовки необходимого числа квалифицированных кадров не менее важна, когда речь идет о "технологической прокачке" Арктического региона. Однако сегодня по структуре расходов на НИОКР видно, что российские инвесторы пока не особо заинтересованы в развитии бизнеса на Севере. По словам Есеева, больше половины таких расходов в западных странах ложится на плечи бизнеса, компаний, заинтересованных в подготовке кадров, в России же большую часть расходов берет на себя федеральный бюджет.

Способствовать привлечению инвесторов сможет международная система "Арктическая инвестиционная матрица", созданная международным экономическим советом. Она должна помочь в создании финансовых инструментов и фонда для развития сотрудничества между компаниями разного уровня в Арктике. По словам вице-председателя совета Теро Ваурасте, уже подписан меморандум о работе в этом направлении и предприниматели могут участвовать в создании системы.

- Это будет объединение различных национальных финансовых механизмов, возможно, итогом будет создание международного фонда, - уточнил Ваурасте, добавив, что проект будет запущен следующей осенью.

Фото: Reuters.
В 2019 году объем российской индустрии развлечений достигнет $23,6 млрд

Свою лепту в цифровизацию Арктики внесет и Петербург. Здесь появится новый научно-образовательный центр мирового уровня в сфере сетей 5G и перспективных сетей 2030. Сети нового поколения уже начали тестировать. Телекоммуникационный оператор МТС и компания Huawei запустили в Кронштадте первую в России пользовательскую сеть связи 5G. Сеть нового поколения охватит почти весь город и будет доступна пользователям 5G-смартфонов. В ней тестируют инновационные технологии: решения для Smart City, беспилотного транспорта, интернета вещей, телемедицинских услуг. При подключении к сети 5G коммерческий смартфон продемонстрировал в Кронштадте пиковую скорость 1,2 гигабита в секунду.

Прямая речь

Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга:

- Мы живем в цифровую эпоху. Сегодня умные технологии задают темпы роста экономики и определяют качество жизни людей. Использование цифровых технологий - для нас важнейший приоритет в развитии города, потому что они позволяют вывести управление городом на новый уровень. Мы делаем совершенно новый рывок, перестраиваем все свое городское хозяйство.

Я уверен, что с помощью тех организаций, фирм, наших партнеров, которые приехали на цифровой форум, мы сможем сделать Санкт-Петербург цифровой столицей России.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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