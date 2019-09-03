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03.09.2019 19:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из Петербурга яхта "Сибирь" отправилась к берегам Антарктиды

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
У причала набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония встречи парусной яхты "Сибирь", которая принимает участие в экспедиции к берегам Антарктиды, посвященной 200-летию со Дня открытия шестого континента российскими мореплавателями.

В январе 2020 года исполнится ровно 200 лет, как самый южный и самый таинственный материк земного шара был открыт русскими исследователями под командованием капитана Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева.

Два века спустя россияне решили повторить подвиг своих предшественников.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
Яхту "Сибирь" восстановят перед кругосветкой в Санкт-Петербурге

В июле из Омска по внутренним водам Сибири, далее по Северному Морскому Пути и Беломоро-Балтийскому каналу в Санкт-Петербург отправилась яхта "Сибирь". В начале августа она пришла в Город на Неве. Так завершился первый этап экспедиции. Следующий этап экспедиции называется Атлантическим. В городе Брест (Франция) к "Сибири" присоединится еще одна петербургская яхта - "Ксанаду". На ее борту - научная аппаратура и приборы для исследований природы глобального потепления. Ученые планируют составить карту накопления парниковых газов, а также исследовать особенности разложения микропластика, частицы которого, попадая в организмы морских животных, губят их.

По словам морского химика Максима Озерного, это поможет зафиксировать самые засоренные участки океана и лучше понять, что происходит с нашей планетой.

Следующий этап - Арктический - начнется, когда обе яхты обогнут мыс Горн. Капитан "Сибири" Сергей Щербаков планирует, что в январе следующего года экспедиция достигнет цели - антарктической станции Беллинсгаузена.

Один из авторов идеи этой экспедиции, капитан первого ранга Михаил Юрченко вручил капитану яхты "Сибирь" Сергею Щербакову флаг Санкт-Петербурга и капсулу с землей города-героя Ленинграда для дальнейшей передачи коллективу антарктической станции.

- Это путешествие - важно не только молодым романтикам, - сказал он. - Оно важно и ветеранам флота, и тем, кто сегодня стоит за штурвалами кораблей как подтверждение верности морской славы России. Заметьте, как только наша страна скатывалась к континентальному мышлению, в ее экономике сразу наблюдался упадок. И наоборот: морские исследования, экспедиции мореплавателей способствовали процветанию страны.

Важно отметить, что яхта "Сибирь" отправилась в это путешествие под флагом "Российской газеты". Провожая ее с причала, заместитель генерального директора "РГ" Андрей Першин сказал:

- В начале будущего года флаг "РГ" доставят на Южный полюс. Для нас это событие имеет большое символическое значение: ведь в будущем году коллектив отметит 30-летие "Российской газеты". Мы пригласим в редакцию мореплавателей, чтобы они поделились своим впечатлениями от совершенного похода, а мы расскажем об этом многомиллионной армии читателей "Российской газеты".

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