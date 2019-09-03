Кабмин выделит 132 миллиона рублей на систему Fan ID на Евро-2020

На систему идентификации болельщиков на матчах чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые примет Санкт-Петербург, российское правительство направит 132,7 миллиона рублей.

Соответствующие средства будут выделены из резервного фонда кабинета министров, сообщает ТАСС. Деньги получит Минкомсвязи.

Средства пойдут на обеспечение функционирования системы Fan ID, которая была успешно использована во время чемпионата мира по футболу, прошедшего в 2018 году в России. В финальной части Евро-2020 четыре матча турнира принимает Санкт-Петербург, и для тех, кто решит посетить Россию, нужно будет снова изготовить карты зрителей (Fan ID), без которой болельщики не смогут посещать матчи даже при наличии билета.

Финальная часть ЧЕ-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Помимо Санкт-Петербурга матчи также состоятся в Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме.