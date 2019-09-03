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03.09.2019 13:55
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кабмин выделит 132 миллиона рублей на систему Fan ID на Евро-2020

Текст: Максим Домчев

На систему идентификации болельщиков на матчах чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые примет Санкт-Петербург, российское правительство направит 132,7 миллиона рублей.

Фото: РИА Новости
Сборная России по футболу начала готовить к отборочным на Евро-2020

Соответствующие средства будут выделены из резервного фонда кабинета министров, сообщает ТАСС. Деньги получит Минкомсвязи.

Средства пойдут на обеспечение функционирования системы Fan ID, которая была успешно использована во время чемпионата мира по футболу, прошедшего в 2018 году в России. В финальной части Евро-2020 четыре матча турнира принимает Санкт-Петербург, и для тех, кто решит посетить Россию, нужно будет снова изготовить карты зрителей (Fan ID), без которой болельщики не смогут посещать матчи даже при наличии билета.

Финальная часть ЧЕ-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Помимо Санкт-Петербурга матчи также состоятся в Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Правительство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Чемпионат Европы по футболу - 2020
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