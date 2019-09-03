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03.09.2019 21:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шкурили нелегалов

Полицейских осудили за организацию незаконной миграции
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(7954)
В Калининграде вынесен приговор организаторам крупного канала незаконной миграции. Участниками преступной группы были в том числе и сотрудники полиции.

По информации региональной прокуратуры, ОПГ создали двое братьев - уроженцев иностранного государства. Они заручились поддержкой начальника отдела виз и миграции УМВД России по Калининграду. Высокопоставленный полицейский пригласил в сообщество подчиненную - старшего специалиста отдела.

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Братья подыскивали иностранцев, у которых отсутствовала регистрация, не было компании или физического лица, готовых выступить принимающей стороной. Дельцы находили для них фиктивное жилье и оформляли другие документы. Между тем по месту регистрации мигранты не проживали.

С ноября 2016 года по июль 2017-го члены преступной группы помогли незаконно поселиться в Калининградской области 33 иностранцам. По версии регионального следственного управления СКР, лидеры ОПГ руководствовались как корыстными мотивами, так и желанием помочь соотечественникам.

Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-разыскных мероприятий регионального управления ФСБ. В полном объеме ни один из обвиняемых вину не признал, однако следователи собрали достаточно доказательств их вины.

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Экс-начальника отдела виз и миграции Ленинградский районный суд приговорил к трем годам девяти месяцам, его подчиненную - к одному году семи месяцам колонии общего режима. Один из братьев проведет в колонии три года, второй - три года и два месяца.

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