В Сыктывкаре крупное ДТП вызвало затор

Утреннее ДТП с участием трех легковых автомобилей стало причиной дорожного затора, серьезно ограничившего проезд автотранспорта из отдаленного городского района Эжва в центр столицы Коми.

По информации Отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД РФ по Республике Коми, авария произошла около 8.20 3 сентября в Эжвинском районе на регулируемом перекрестке проспекта Бумажников и Весенней улицы.

Сорокалетний водитель Audi A4 во время поворота налево столкнулся с автомобилем Mercedes, следовавшем в направлении к центру города. В результате Mercedes врезался в третьего участника ДТП - автомобиль ВАЗ-2104.

Все автомобили получили значительные механические повреждения. В аварии пострадали все три водителя, а также два пассажира, находившиеся в иномарках. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии в реанимации.